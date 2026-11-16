Fabio Capello avvisa Gerry Cardinale dopo le grandi promesse: «Lo aspetto ai risultati. Berlusconi si attorniò di gente che sapeva di calcio»

Intervistato da Sky, Capello analizza le recenti dichiarazioni ambiziose di Cardinale sul futuro del club, invitando la proprietà a passare rapidamente dagli annunci alla costruzione di uno staff dirigenziale competente

Le ambiziose dichiarazioni rilasciate nelle ultime settimane da Gerry Cardinale sul futuro del Milan continuano a far discutere e ad alimentare il dibattito attorno al club di via Aldo Rossi. A commentare le grandi promesse del proprietario rossonero è intervenuto Fabio Capello, leggenda della panchina milanista, che ai microfoni di Sky ha espresso una posizione lucida e pragmatica, chiedendo fatti concreti dopo tanti annunci.

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Il confronto con Silvio Berlusconi e l’importanza dello staff dirigenziale

Senza negare il peso delle parole pronunciate dal numero uno di RedBird, Capello ha tracciato un parallelo storico con l’epopea di Silvio Berlusconi, sottolineando come ogni progetto vincente parta necessariamente dalla scelta di dirigenti e collaboratori realmente competenti sul piano calcistico, oltre che dai calciatori in campo:

«A livello di parole sta promettendo molto, leggo tutto quello che lui dice. Io ora lo aspetto, aspetto i risultati, voglio vedere se farà quello che sta dicendo, se ha un programma e un’idea vera di dove vuole arrivare. Anche Berlusconi aveva promesso grandi cose, però poi si era attorniato di persone che sapevano di calcio. Oltre ai giocatori bisogna anche creare uno staff che ti segue e che ha capito le tue idee. Adesso non lo so se questo staff è già stato scelto, lui continua a parlare di nuovi direttori sportivi, di nuova gente che entrerà nel Milan. Vediamo cosa riuscirà a fare. Le promesse sono grandi, vedremo poi quali saranno i risultati».

Parole chiare e dirette quelle dell’ex tecnico rossonero, che riassumono perfettamente l’attesa dell’intero ambiente milanista: archiviata la stagione degli annunci e dei progetti sulla carta, il giudizio definitivo passerà esclusivamente dalla solidità della nuova struttura societaria e dai riscontri del campo.