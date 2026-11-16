Carlo Pellegatti sull’arrivo di Markus Krosche e sul mercato di gennaio: «Servirà da legante con Amorim. In difesa spuntano i nomi di Sylla e Calvani»

Intervenuto sul proprio canale YouTube, Pellegatti traccia l’identikit del futuro Head of Football del Diavolo, ormai prossimo all’insediamento, e svela le strategie difensive della società per la finestra invernale

Mentre il Milan si prepara a vivere mesi decisivi sia sul campo sia dietro la scrivania, l’attenzione dell’ambiente rossonero resta altissima intorno all’imminente ingresso in società di Markus Krosche, destinato a ricoprire il ruolo chiave di nuovo Head of Football del club. A fare il punto della situazione sul futuro dirigente e sulle prossime manovre di calciomercato è stato Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube per analizzare le priorità di via Aldo Rossi in vista di gennaio.

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Il ruolo chiave di Markus Krosche: «Non solo plusvalenze, deve unire società e allenatore»

Secondo Pellegatti, il valore aggiunto che Krosche dovrà portare all’interno del mondo Milan non potrà limitarsi alla sola competenza finanziaria o alla capacità di generare ricchezza attraverso le cessioni, ma dovrà passare soprattutto dalla gestione quotidiana dello spogliatoio e dal rapporto diretto con lo staff tecnico guidato da Ruben Amorim:

«Aspettiamo sempre Krosche. Su di lui mi auguro soprattutto che sia bravo anche nei contatti con la squadra, con l’allenatore, che sia di utilità all’allenatore. Sì, deve essere bravo per le plusvalenze, deve essere bravo per tutto quello che volete voi, sul mercato, ma a me personalmente interessa anche che faccia da legante tra la società e l’allenatore».

Strategia difensiva per gennaio: monitorati i profili di Sylla e Calvani

Oltre all’assetto dirigenziale, il giornalista ha acceso i riflettori sulle esigenze tecniche della rosa per la sessione invernale di calciomercato. Tra le priorità individuate dalla dirigenza figura infatti l’innesto di un nuovo difensore centrale, reparto sul quale circolano già alcuni nomi concreti sul taccuino rossonero:

«Abbiamo parlato di mercato, sappiamo che il Milan punterà anche a un difensore centrale. Abbiamo sempre parlato di Sylla e vi avevo accennato anche a Calvani che potrebbe essere di interesse del Milan».