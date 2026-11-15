Milan sempre più portoghese: Inacio e Bruno Fernandes nel mirino! Uno può arrivare già a gennaio

Milan sempre più portoghese: Inacio e Bruno Fernandes nel mirino! Secondo A Bola il difensore, in scadenza a giugno, potrebbe arrivare già a gennaio

Il Milan continua a guardare con attenzione al mercato portoghese e, secondo quanto riportato da A Bola, avrebbe nel mirino due nomi di grande rilievo: Gonçalo Inacio e Bruno Fernandes. Le due situazioni sono però differenti e potrebbero svilupparsi su due finestre di mercato diverse.

Milan, Inacio può arrivare a gennaio

Il nome di Gonçalo Inacio è da tempo associato ai rossoneri e rappresenta uno dei profili maggiormente apprezzati per rinforzare la difesa. Secondo A Bola, ci sarebbero alte possibilità che il centrale portoghese possa avvicinarsi concretamente al Milan già durante il mercato di gennaio.

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La valutazione dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Una cifra che permetterebbe al Milan di intervenire in maniera importante nel reparto arretrato, da tempo indicato come uno dei settori da rinforzare.

Bruno Fernandes, possibile occasione a parametro zero

Diverso il discorso relativo a Bruno Fernandes. Il centrocampista portoghese, oggi al Manchester United, avrebbe il contratto in scadenza nel giugno prossimo e, secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano portoghese, potrebbe diventare un’opportunità per il Milan in vista dell’estate.

Il giocatore conosce già la Serie A per la sua esperienza con la Sampdoria e, qualora non dovesse rinnovare con il Manchester United, potrebbe tornare in Italia a parametro zero. Nelle ultime settimane dall’Inghilterra sono emerse indiscrezioni secondo cui il portoghese avrebbe respinto alcune proposte di prolungamento.

Milan, due operazioni da valutare

Il possibile arrivo di Inacio e quello eventuale di Bruno Fernandes rappresenterebbero quindi due operazioni profondamente diverse: il difensore potrebbe essere un investimento immediato per gennaio, mentre il centrocampista diventerebbe eventualmente un’opportunità per l’estate.

Per il momento si tratta di indiscrezioni di mercato riportate da A Bola: non posso confermare che esistano accordi già definiti tra il Milan e i due giocatori. Le prossime settimane permetteranno di capire se l’interesse rossonero potrà trasformarsi in una trattativa concreta.