Milan, doppia partenza a gennaio: Terracciano e Camarda verso l’addio

La dirigenza rossonera inizia a programmare le prossime mosse in vista della finestra invernale: due giovani calciatori potrebbero lasciare Milanello per trovare maggiore continuità e spazio altrove
Il Milan comincia a delineare le prime strategie in vista del mercato di gennaio. Oltre alle possibili operazioni in entrata, la società rossonera sta valutando anche alcune uscite per permettere ai giocatori meno impiegati di trovare maggiore spazio e proseguire il proprio percorso di crescita.
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Secondo quanto riferito da Alessandro Jacobone, due calciatori potrebbero salutare Milanello durante la prossima sessione invernale: Filippo Terracciano e Francesco Camarda.
Per entrambi, dunque, si prospetterebbe una possibile partenza a gennaio, con il club chiamato a individuare le soluzioni più adatte per il loro futuro.
Terracciano e Camarda, gennaio può portare due addii
La situazione dei due giocatori sarà da monitorare nelle prossime settimane. Terracciano potrebbe avere bisogno di una nuova opportunità per trovare maggiore continuità, mentre per Camarda l’eventuale trasferimento rappresenterebbe soprattutto un’occasione per accumulare esperienza e minuti importanti.
Il Milan dovrà valutare attentamente le formule delle eventuali operazioni, considerando anche le prospettive future dei due giovani.
Non si tratta ancora di cessioni ufficiali, ma le prime indicazioni di mercato vanno nella direzione di una possibile doppia uscita.
Gennaio si avvicina e a Milanello potrebbero esserci movimenti non soltanto in entrata, ma anche sul fronte delle partenze.