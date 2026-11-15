Rabiot verso il rinnovo: accordo vicino, ecco le cifre. C’è da superare un ultimo ostacolo

Rabiot è pronto a legarsi ancora ai colori rossoneri: intesa economica sostanzialmente raggiunta, resta da definire soltanto la durata del nuovo contratto

Il Milan vuole blindare Adrien Rabiot e la fumata bianca potrebbe arrivare prima di Natale. La dirigenza rossonera sta lavorando per prolungare il contratto del centrocampista francese, diventato una pedina importante nello scacchiere della squadra.

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Secondo quanto riportato da Alessandro Jacobone, le parti avrebbero già raggiunto un’intesa sostanziale sul piano economico. Il nuovo accordo dovrebbe prevedere uno stipendio compreso tra i 6 e i 6,5 milioni di euro a stagione, una cifra che confermerebbe la centralità del giocatore nel progetto tecnico del Diavolo.

La trattativa, dunque, sarebbe ormai a buon punto e l’obiettivo sarebbe quello di arrivare alla firma entro le festività natalizie. Nonostante l’ottimismo, rimane ancora un dettaglio da sistemare prima di poter considerare conclusa l’operazione: la durata del prolungamento.

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Rabiot, ballottaggio tra 2030 e 2031

Sul tavolo ci sono infatti due possibilità: un contratto fino al 2030 oppure un accordo fino al 2031. Quest’ultima soluzione sarebbe quella maggiormente gradita a Véronique Rabiot, madre e procuratrice del centrocampista francese, che segue personalmente gli interessi del figlio.

La differenza riguarda quindi esclusivamente la scadenza, visto che sul fronte economico l’intesa appare sostanzialmente raggiunta.

Il Milan vuole evitare sorprese e assicurarsi la permanenza di un elemento di grande esperienza e qualità. Rabiot è considerato una risorsa fondamentale e il rinnovo rappresenterebbe un segnale importante sulle ambizioni rossonere.

Adesso resta da trovare la quadra sulla durata: Natale potrebbe portare il regalo tanto atteso ai tifosi del Diavolo.è pronto a legarsi ancora ai colori rossoneri: intesa economica sostanzialmente raggiunta, resta da definire soltanto la durata del nuovo contratto