Il Milan pensa già al dopo Modric: ecco i candidati per il centrocampo rossonero, dalla Premier League fino alla Bundesliga

La proprietà prepara una nuova imponente campagna acquisti: oltre ad Ayari e Scott, i contatti del dirigente tedesco possono riaprire la pista che porta al regista dello Stoccarda, legato da una clausola da 40 milioni

Il futuro del centrocampo del Milan inizia già a prendere forma tra le strategie della proprietà e gli uomini mercato di via Aldo Rossi. Secondo quanto riportato dal giornalista Federico Masini sulle colonne di Tuttosport, Gerry Cardinale è pronto a finanziare un’altra imponente campagna acquisti, all’interno della quale la priorità assoluta sarà individuare l’erede tecnico e carismatico di Luka Modric.

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La regia di Krösche e i nomi sul taccuino: da Ayari e Scott al ritorno di fiamma per Stiller

Per raccogliere l’eredità del campione croato, la dirigenza rossonera sta vagliando diversi profili tra registi puri, mezzali box-to-box e mediani più posizionali. Se nei mesi scorsi sul taccuino degli osservatori erano finiti nomi provenienti dalla Premier League come Yasin Ayari del Brighton e Alex Scott del Bournemouth, la svolta potrebbe arrivare grazie alla conoscenza del mercato tedesco da parte di Markus Krösche.

Proprio il dirigente potrebbe infatti avere gli argomenti e i contatti giusti per riaprire un dossier già presente a Casa Milan dalla fine del 2024: quello legato ad Angelo Stiller, centrocampista centrale 25enne dello Stoccarda e della Nazionale tedesca (attualmente assente dalle convocazioni del commissario tecnico Jürgen Klopp soltanto a causa di un infortunio).

Clausola da 40 milioni e identikit perfetto per Ruben Amorim

Come sottolineato nell’analisi di Federico Masini, l’operazione presenta costi importanti ma parametri perfettamente in linea con la filosofia del club:

«Cardinale attuerà un’altra imponente campagna acquisti e in quel caso il primo tassello da trovare sarà quello dell’erede di Modric. Il Milan sta valutando diversi profili, fra registi, mezzali box-to-box o mediani più posizionali. Sul taccuino sono finiti nei mesi scorsi Ayari del Brighton e Scott del Bournemouth, ma Krösche potrebbe avere gli argomenti e i contatti giusti per riaprire un file che a Casa Milan è presente da fine 2024, quello su Angelo Stiller, 25enne centrocampista centrale dello Stoccarda e della nazionale tedesca (ora assente dalle convocazioni di Klopp perché infortunato). Il giocatore piace a diversi club in Europa – in Italia ci aveva pensato la Juventus – e ha una clausola di rescissione da 40 milioni. Non ha i piedi del Pallone d’Oro 2018, ma giostra nella sua posizione e ha statistiche, soprattutto difensive, molto simili a Modric. Il suo profilo, però, rientra nei parametri rossoneri – per esempio ha età simile a Ramos e Gila -, ha esperienza internazionale e caratteristiche tecniche che si sposano con le idee di calcio di Amorim. Il suo nome c’è, il tempo dirà se sarà lui l’erede del maestro croato».

Pur non possedendo la stessa cifra tecnica del Pallone d’Oro 2018, Stiller agisce esattamente nella stessa zona nevralgica del campo, vantando statistiche — in particolare in fase di interdizione e lettura difensiva — sorprendentemente simili a quelle di Modric. Con una clausola rescissoria fissata a 40 milioni di euro e una folta concorrenza europea (in Serie A ci aveva già pensato la Juventus), il tedesco rappresenta un profilo giovane ma già rodato a livello internazionale, ideale per sposarsi con i principi tattici di Ruben Amorim.