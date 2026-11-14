Gerry Cardinale si racconta a La Gazzetta dello Sport: «Non venderò mai il Milan e voglio tornare a vincere. MSE servirà per competere con i top club mondiali»

All’indomani del lancio della holding Milan Sports & Entertainment (MSE), Cardinale fissa gli obiettivi per il futuro: dallo stadio fino agli obiettivi della squadra

All’indomani del lancio ufficiale della nuova holding Milan Sports & Entertainment (MSE), il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ha rilasciato una lunga e significativa intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Parole forti, ambiziose e prive di equivoci, con cui il numero uno di RedBird ha tracciato la rotta definitiva per il presente e il futuro del club rossonero.

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La forza di MSE e l’obiettivo di competere con la Premier League

Il perno attorno a cui ruota la nuova strategia economica e industriale del Milan è rappresentato proprio da MSE, concepita come il motore finanziario indispensabile per colmare il divario di ricavi con i colossi d’Oltremanica e garantire alla squadra una competitività totale sul mercato internazionale:

«La forza trainante dietro a operazioni come questa è fornire al Milan la potenza finanziaria necessaria per competere sul mercato dei trasferimenti per assicurarsi i migliori giocatori al mondo. Trasformerò il profilo finanziario del club con le risorse che arriveranno dallo stadio, dall’arena a San Donato e dalle altre attività alle quali stiamo lavorando come Nba Europa. Sto facendo tutto il possibile per assicurarmi che, quando vogliamo un calciatore, nessuno possa dirmi: “Non puoi prenderlo perché non potete permettervelo”. Adesso solo le società della Premier League sono in grado di investire certe somme e di assicurarsi i top player. Se voglio riportare il Milan ai vertici nelle coppe europee, non soltanto in Italia, dobbiamo capire come poter competere con i club più importanti al mondo».

«Non venderò mai il Milan. Mai»

Cardinale ha poi blindato la sua permanenza alla guida della società, spazzando via qualsiasi voce o speculazione sul futuro assetto societario e ribadendo la ferma intenzione di bruciare le tappe per tornare a vincere con continuità:

«Sì. Non venderò mai il Milan. Mai. E questo è un progetto per farlo tornare a vincere. Non sono disposto a tollerare che per riuscirci ci voglia molto tempo. Voglio farlo il prima possibile. Vedremo quanto velocemente… Il mio obiettivo è conquistare scudetti con continuità e naturalmente tornare in Champions. Milan Sports & Entertainment rappresenta le fondamenta per rendere possibile tutto questo».

Il legame con la città, l’eredità di San Donato e la visione del “Berlusconi 2.0”

Nel corso dell’intervista, il proprietario rossonero si è soffermato anche sul profondo legame con Milano e sull’importanza cruciale delle infrastrutture per trasformare i ricavi del club, tornando a spiegare il celebre paragone evocato al momento dell’acquisizione:

«Questa è l’eredità che lasceremo a Milano. Lo stadio, ovviamente, rappresenta un’eredità enorme che trasformerà il nostro profilo finanziario, ma poi ci sono anche il progetto dell’area a San Donato e il resto. Se vogliamo che il Milan torni grande bisogna colmare il gap di ricavi con le società della Premier. Quando ho comprato il club, quattro anni fa, ho usato l’espressione “Berlusconi 2.0” e nessuno ha capito quello che volevo dire. Adesso forse si inizia a vedere».

Infine, sui reali contorni di quell’accostamento:

«Tutti pensavano che stessi facendo un paragone arrogante, egocentrico, tra me e Berlusconi, ma era quello il mio obiettivo. Quello che cercavo di spiegare era che, come Berlusconi aveva trasformato il Milan e insieme la Serie A, noi vogliamo essere, attraverso la nostra proprietà, capaci di portare la società nella nuova era in cui stiamo vivendo. E bisogna fare nello stesso modo in cui lo fece Berlusconi ovvero in un modo nuovo. Io sono abituato a lavorare in un certo modo perché agisco così, ai massimi livelli mondiali e in America».