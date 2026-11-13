Pellegatti attende Comotto: «Vorrei vederlo dal primo minuto»

Pellegatti attende Comotto. Il giornalista ha commentato le parole del centrocampista, voglioso di minutaggio, confermando l’attesa di vederlo da titolare in rossonero

Il Milan guarda con attenzione anche ai propri giovani e tra i giocatori che attendono una maggiore opportunità c’è Comotto, centrocampista classe 2008 attualmente impegnato con l’Italia Under 20. Il giovane rossonero ha recentemente espresso il desiderio di trovare più spazio e sul tema è intervenuto anche Carlo Pellegatti nel suo canale YouTube.

Il giornalista ha sottolineato le caratteristiche del centrocampista, ritenendolo un profilo in grado di offrire qualcosa di diverso rispetto agli altri elementi della mediana. Pellegatti, allo stesso tempo, comprende le scelte di Ruben Amorim, che finora ha gestito con cautela il minutaggio del giovane.

Milan, Pellegatti: «Vorrei vedere Comotto»

Secondo Pellegatti, Comotto potrebbe rappresentare un’alternativa interessante per il centrocampo rossonero, soprattutto considerando alcune assenze e le partenze che hanno ridotto le possibilità di scelta nel reparto.

IL FUTURO DI COMOTTO – «Comotto è ancora nell’Italia Under 20, ha detto che gli piacerebbe giocare di più e in effetti io vorrei, ma capisco Amorim che se non lo mette ci sarà un motivo. Vorrei vederlo in campo perché secondo me ha caratteristiche diverse da Jashari».

Milan, emergenza a centrocampo

Pellegatti ha poi evidenziato come il Milan abbia perso diversi giocatori utilizzabili nel ruolo di mezzala. Samuele Ricci è passato al Como, Youssouf Fofana è stato ceduto al Siviglia, mentre Ruben Loftus-Cheek è attualmente alle prese con un infortunio.

LE ALTERNATIVE IN MEDIANA – «A noi mancano mezze ali dopo che Ricci è andato al Como, Fofana è andato al Siviglia, Loftus-Cheek è infortunato».

Una situazione che potrebbe aumentare le possibilità di Comotto, soprattutto nel momento in cui Amorim dovesse decidere di ampliare le rotazioni e affidarsi maggiormente ai giovani della rosa.

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Comotto, l’attesa per la prima da titolare

Il centrocampista continua dunque ad aspettare la sua occasione dal primo minuto. Pellegatti non nasconde la curiosità di vedere il classe 2008 in una partita ufficiale con maggiori responsabilità.

LA SPERANZA DI PELLEGATTI – «Io mi auguro di avere prima o poi Comotto da vedere dal primo minuto, secondo me può fare bene».

Le parole del giornalista confermano quindi l’attenzione attorno al giovane centrocampista, che potrebbe avere maggiore spazio nel prosieguo della stagione. La decisione finale spetterà ad Amorim, chiamato a gestire minutaggi, rotazioni ed esigenze della squadra.