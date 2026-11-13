Gabbia spiega: «Il Milan deve capire quanto pesa non vincere una partita, siamo ambiziosi». Poi esalta Goncalo Ramos

Il difensore rossonero Matteo Gabbia ha parlato a margine dell’evento organizzato da Fondazione Milan alla scuola «Arturo Toscanini»: dal recupero dall’infortunio alle ambizioni della squadra, passando per le parole su Gonçalo Ramos e Cisse

Matteo Gabbia è intervenuto ai microfoni dei colleghi della stampa presenti, a margine dell’evento organizzato da Fondazione Milan presso la scuola secondaria «Arturo Toscanini». L’iniziativa ha permesso di valorizzare un progetto dedicato ai ragazzi con disabilità che praticano calcio seduto.

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Il difensore rossonero ha affrontato diversi temi, raccontando le proprie condizioni fisiche dopo l’infortunio, il momento attraversato dal Milan e gli obiettivi da raggiungere in questa stagione. Spazio anche alle ambizioni del club, alle difficoltà in Europa e ad alcune considerazioni sui compagni di squadra.

UN COMMENTO SULL’EVENTO ORGANIZZATO DA FONDAZIONE MILAN

Gabbia ha innanzitutto raccontato le emozioni vissute durante l’incontro con i ragazzi, sottolineando l’importanza sociale dell’iniziativa:

«È un’iniziativa importante, è un qualcosa che oggi stiamo vivendo e che ci rende orgogliosi. È bello vedere l’emozione di questi bambini quando siamo arrivati, il divertimento, la gioia che hanno nel relazionarsi insieme, quindi penso che questa sia una cosa importante ed è giusto anche ringraziare Fondazione Milan che fa sempre cose belle che possono aiutare i bambini a divertirsi e a gioire».

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COME STA GABBIA?

Il centrale ha poi aggiornato sulle proprie condizioni fisiche, spiegando che il recupero dall’infortunio richiederà ancora un po’ di tempo:

«Bene, in fase di recupero dall’infortunio. Ci vorrà ancora un po’ di tempo, però sta lavorando tanto, il più possibile e il meglio possibile, quindi cerchiamo di rubacchiare un po’ di tempo, anche se è da prendere con calma per non rischiare ovviamente che ci siano cose poi in seguito peggiori».

L’EUROPA LEAGUE E GLI OBIETTIVI DOPO LA SOSTA

Il difensore ha analizzato anche il rendimento europeo del Milan, riconoscendo che la classifica attuale non rispecchia le ambizioni della squadra. Restano però quattro partite per provare a cambiare il percorso:

«Io penso che ci sia sempre da far meglio. Siamo una squadra ambiziosa, una società ambiziosa, dei giocatori che vogliono sempre migliorare e penso che siamo una buona squadra. Di conseguenza sicuramente sappiamo che la classifica in questo momento in Europa League non è corretta, non è secondo le nostre ambizioni, secondo le nostre volontà, ma c’è da prendere tutto con lucidità. Abbiamo davanti ancora quattro partite dove dobbiamo cercare di vincere, di metterci in una condizione che poi durante il prosieguo dell’anno ci dia anche delle belle soddisfazioni. In campionato si può sempre migliorare, dobbiamo rimanere lucidi, concentrati, lavorare per fare un anno che sia positivo e che ci renda felici».

CHE ARIA SI RESPIRA A MILANELLO?

Gabbia ha poi parlato dell’atmosfera all’interno del centro sportivo rossonero, attribuendo meriti a giocatori, staff e società, ma invitando tutti a mantenere alta la concentrazione:

«Va dato merito in questo momento a noi, ai giocatori, allo staff, alla società; ma dobbiamo rimanere umili, concentrati. La stagione è lunga, abbiamo dei grandi progetti, grande voglia di far bene, di conseguenza penso che il lavoro sia il segreto di ogni cosa, di ogni successo. Dobbiamo rimanere concentrati su quello che possiamo fare, che è far bene in campo».

COME SI SPIEGANO GLI ALTI E BASSI DELLA SQUADRA?

Il centrale rossonero ha provato a individuare le ragioni della discontinuità mostrata dal Milan, soffermandosi sulla necessità di comprendere il peso di ogni risultato negativo:

«Se fosse così facile, ovviamente tutte le squadre non affronterebbero mai delle sconfitte. Io penso che faccia parte un pochino del percorso di una squadra che è in costruzione, di una squadra che sta giocando in questo momento su due fronti, dove può entrare il terzo che è la Coppa Italia e dove vuole cercare di fare bene in ogni ambito. Penso che sia un qualcosa su cui dobbiamo ragionare e sono d’accordo con quello che ha detto Amorim, cioè che dobbiamo davvero capire quanto poi pesi non vincere una partita in questo club. Dobbiamo capirlo e questo ci deve far preparare la partita ancora meglio. Ogni allenamento ci deve far arrivare alla partita pensando che sia questione di vita o morte e questo penso che debba essere il nostro mood e la nostra preparazione nell’allenamento. Questo penso che possa essere l’unico segreto, come ho detto prima: il lavoro poi paga e penso che lavorando bene ci potremo togliere delle belle soddisfazioni».

TROPPO SCETTICISMO ATTORNO AL MILAN?

Gabbia ha affrontato anche il tema delle critiche rivolte alla squadra, ricordando quali siano le aspettative legate a un club come il Milan:

«Il Milan alla fine ambisce a vincere. Noi siamo qui per questo, per cercare di fare il meglio possibile per portare il Milan a vincere. Poi è chiaro che non è così facile e abbiamo visto anche in questi anni che a volte non è andata come volevamo, ma penso che le critiche da un lato e le ambizioni dall’altro siano normali per l’ambiente in cui siamo. Se uno gioca al Milan deve essere abituato anche a questo».

COME STA GONÇALO RAMOS?

Tra gli argomenti affrontati anche la situazione di Gonçalo Ramos, sul quale il difensore ha speso parole importanti, difendendone il valore e le qualità:

«Io penso che Gonçalo deve stare tranquillo e penso che sia tranquillo. Non credo che a Parigi, in una squadra che ha vinto due Champions League, se non faceva gol gli dicevano bravo e gli facevano i complimenti. Penso che sia così nelle grandi squadre, ma Gonçalo è un grande attaccante: l’ha dimostrato, ha vinto due Champions League, gioca in nazionale portoghese titolare, penso che sia uno degli attaccanti più forti che ci sono in circolazione e noi ce lo godiamo. Penso che anche la partita di Genova, per gli intenditori di calcio, faccia capire il livello dell’attaccante».

COSA HA DATO LA SOCIETÀ IN PIÙ QUEST’ANNO?

Il difensore ha riconosciuto il lavoro svolto dalla dirigenza e dalla proprietà, sottolineando la vicinanza dimostrata nei confronti della squadra e dello staff:

«Come ho detto anche in un’intervista, la società è ambiziosa, la società ha voglia e penso che il proprietario, come tutto il resto della società, stiano facendo un ottimo lavoro. Sempre presenti con noi, con lo staff, e questo è un qualcosa di importante e dobbiamo cercare di dare seguito anche in campo e lavorare durante la settimana per cercare di portare sempre più energia a questo ambiente, per poi cercare di raggiungere quelli che sono i successi della squadra».

IL COMMENTO SULLA VITTORIA DELL’ITALIA CONTRO LA FRANCIA

Gabbia ha infine commentato il successo della Nazionale italiana contro la Francia, facendo i complimenti agli azzurri e al commissario tecnico Roberto Mancini:

«Sono molto contento per la nazionale, sono contento dei ragazzi che sono stati ieri in campo, hanno fatto un’ottima partita contro un avversario che ovviamente è tra le top mondiali. Speriamo che domenica vada bene e si riesca a superare in testa il girone con una bella vittoria. Mancini? Non ho avuto modo di conoscerlo a causa di un anno abbastanza particolare. Penso che non abbia bisogno di grandi spiegazioni: un CT che ha vinto un Europeo e che in questo momento sta facendo un ottimo cammino, quindi i complimenti sicuramente gli vanno fatti, come vanno fatti a tutti i giocatori che hanno giocato ieri perché hanno dato davvero una grande risposta contro un avversario difficile».

I CONSIGLI PER CISSE

Infine, una battuta anche su Cissé e sui consigli che un giocatore più esperto può dare a un giovane talento che si sta mettendo in evidenza:

«È in una società che deve sempre vincere, quindi è giusto che sappia dov’è, che si alleni sempre bene e che non cambi quella che è la sua fame e la sua voglia di migliorare ogni giorno. Queste sono cose belle da vedere e che mi hanno stupito: davvero sono contento che sia lì in Nazionale. Devi continuare così perché si sta togliendo delle belle soddisfazioni e ci sta aiutando in cambio».