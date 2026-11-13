Gabbia a Sky: «Voglio tornare bene, gennaio potrebbe essere il periodo giusto ma non voglio correre questo rischio»

Il difensore rossonero Gabbia fa il punto sul recupero dall’infortunio, racconta le emozioni dell’incontro organizzato da Fondazione Milan e analizza il momento della squadra

Il difensore del Milan, Matteo Gabbia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento organizzato da Fondazione Milan presso la scuola secondaria milanese «Arturo Toscanini». Un pomeriggio speciale, durante il quale alcuni calciatori rossoneri hanno incontrato ragazzi con disabilità, condividendo con loro momenti di gioco e socialità.

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Il centrale milanista, fermo ormai da circa un mese per un problema muscolare e atteso al rientro non prima di gennaio, ha parlato dell’iniziativa, delle proprie condizioni fisiche e del momento attraversato dalla squadra. Non sono mancati anche alcuni riferimenti alle difficoltà del gruppo e alla necessità di trovare maggiore continuità nei risultati.

LE EMOZIONI DELL’INCONTRO

Gabbia ha raccontato le sensazioni vissute durante il pomeriggio trascorso insieme ai ragazzi, sottolineando il valore dell’iniziativa e l’importanza dello spirito di squadra:

«È bellissimo, molto piacevole passare delle ore con loro. È bello vedere anche come riescono a creare un gruppo, un qualcosa che davvero fa capire l’importanza del gioco di squadra, l’importanza dell’amicizia anche tra di loro. Noi siamo contenti, ringraziamo Fondazione Milan per il progetto che è sempre bello e importante: siamo contenti di farne parte e ci godiamo il pomeriggio».

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IL RIENTRO IN CAMPO A GENNAIO

Il difensore rossonero ha poi fatto il punto sulle proprie condizioni fisiche, indicando gennaio come possibile periodo per il ritorno in gruppo. La priorità resta quella di recuperare completamente, evitando il rischio di nuove ricadute:

«Sì, potrebbe essere quello il periodo: stiamo cercando di lavorare molto e di fare tutte le cose nel miglior modo possibile. È chiaro che devo ringraziare i fisioterapisti e il dottore perché davvero stiamo facendo ogni giorno il possibile per cercare di curare l’infortunio e tornare in campo stando bene. È sicuramente stata una stagione per me, fino a questo momento, sfortunata: non voglio che ricapiti o che ci siano recidive, quindi è anche giusto prendere il tempo corretto, tornare bene e sostenere la squadra in questo momento qui».

COME STA GABBIA A LIVELLO MENTALE?

Nonostante lo stop forzato, il centrale ha spiegato di vivere questo periodo con serenità, cercando di rimanere vicino ai compagni e di offrire il proprio contributo anche lontano dal terreno di gioco:

«Seppure sia un male per la squadra che ci siano tanti infortunati, in questo momento stiamo insieme, ci sosteniamo e cerchiamo di spronarci anche nelle terapie, nel lavoro in palestra e in tutto il percorso di riatletizzazione. Di conseguenza stiamo cercando di far squadra anche in questa settimana per superare poi quelli che sono gli infortuni di tutti i giocatori. Da un punto di vista personale sto cercando di vivere questo momento con calma, nel senso che ci sono delle cose che fanno parte dello sport, fanno parte della vita, non tutti i momenti sono uguali. Questo è sicuramente un momento difficile, ma che mi dà la possibilità comunque di stare vicino alla squadra, di cercare di dare il mio appoggio anche nei momenti positivi o negativi che ci sono. Questo è quello che sto facendo, oltre ovviamente a fare quello che posso per cercare di tornare il prima possibile e dare un contributo sul campo».

GLI ALTI E BASSI DEL MILAN

Infine, Gabbia ha analizzato le difficoltà mostrate dalla squadra nel corso della stagione, soffermandosi sulla necessità di affrontare ogni partita con la giusta mentalità e concentrazione:

«Penso che sia un qualcosa su cui dobbiamo cercare di metter la testa, dobbiamo cercare di capire l’importanza di ogni gara. L’altro giorno sentivo l’intervista del nostro allenatore in cui ha detto una cosa importante: dobbiamo capire che ogni partita, quando non vinci, è presa come una sconfitta, una sconfitta pesante. Dobbiamo capire davvero l’importanza di ogni gara e approcciarci all’allenamento per prepararci al 100%, il meglio possibile, per ogni partita. Di conseguenza penso che questo sia un margine di miglioramento, ma vedo un gruppo che ha tanta voglia di migliorare, di lavorare e di conseguenza sono sicuro che riusciremo a sistemare anche questo difetto che c’è stato. Seppure l’inizio dell’annoì in campionato sia stato buono e in Europa League meno, ma abbiamo tutto il tempo per migliorare e per fare un anno importante».