Goncalo Inacio primo obiettivo, ma non è l’unico nome per il Milan: spuntano altre due opzioni per la difesa

Goncalo Inacio è tra nomi più desiderati dal Milan in vista del calciomercato invernale, ma per la difesa ci sono anche altri profili
La lunga ed emorragica assenza di Matteo Gabbia, costretto ai box per diversi mesi a causa del grave infortunio rimediato, obbliga il Milan a correre ai ripari. Via Aldo Rossi ha cerchiato in rosso la priorità per la sessione invernale di calciomercato: a gennaio arriverà un nuovo difensore centrale per puntellare la retroguardia a disposizione di Ruben Amorim. Come evidenziato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il grande obiettivo dei rossoneri rimane Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona.
Il centrale portoghese, già a lungo corteggiato nel corso della scorsa estate, rappresenta il profilo ideale per qualità e carisma, oltre che il preferito in assoluto della dirigenza. Trattasi tuttavia di una pista tanto affascinante quanto impervia: l’operazione si scontra con una valutazione economica elevata e con la ferma opposizione del club di Lisbona, deciso a blindare il proprio capitano.
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Proprio per questo motivo, la squadra mercato del Milan sta sondando con attenzione alternative giovani e di prospettiva. Sulla lista della dirigenza figurano infatti altri due nomi caldi: il classe 2005 Ismaelo Ganiou, in forza ai francesi del Lens, e Massiré Sylla, ventunenne difensore dell’Union Saint Gilloise. Profili monitorati con estrema cura in vista di un mercato di gennaio che si preannuncia caldissimo per la difesa rossonera.