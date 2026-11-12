Milan, Fofana si rilancia al Siviglia: tre big europee sulle sue tracce, fissato il prezzo

Fofana francese sta vivendo una stagione positiva in Spagna e il suo futuro torna a interessare il mercato rossonero

Il Milan osserva con attenzione la crescita di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese, trasferitosi al Siviglia durante l’ultima finestra estiva con la formula del prestito secco, sta ritrovando continuità e rendimento. Come riportato da Calciomercato.com, il classe 1999 ha già collezionato un gol e tre assist in Liga, attirando l’interesse di diverse società europee.

L’esperienza spagnola si sta rivelando positiva per l’ex Monaco, che dopo essere finito ai margini del progetto rossonero di Ruben Amorim ha trovato spazio e fiducia al Ramón Sánchez-Pizjuán. Il tecnico Luis Garcia lo ha impiegato in diverse posizioni del centrocampo, valorizzandone anche le qualità offensive.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan

FOFANA, IL MILAN FISSA IL PREZZO: 15 MILIONI

Il prestito al Siviglia scadrà il 30 giugno 2027 e non prevede un diritto di riscatto. La società andalusa vorrebbe trattenere il francese, ma l’operazione appare complicata soprattutto per ragioni economiche: lo stipendio da 5,55 milioni di euro lordi e la valutazione rossonera di circa 15 milioni rappresentano ostacoli importanti.

La situazione finanziaria del club spagnolo, inoltre, rende difficile un investimento di questa portata.

Sul giocatore si sarebbero già mossi Tottenham, Manchester United e Juventus, interessati a valutare le condizioni di un eventuale trasferimento nella prossima estate.

Il Milan potrebbe quindi ritrovarsi davanti a una scelta importante: incassare dalla cessione di Fofana oppure valutare una nuova soluzione per il suo futuro. Il Siviglia spera in un’altra stagione insieme, ma la concorrenza europea rischia di complicare i suoi piani.