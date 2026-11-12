Franco Ordine frena su Tresoldi e apre a Endrick: «Il Bruges spara cifre fuori mercato, con Ramos è più compatibile il brasiliano»

Intervenuto ai microfoni di Tmw, Franco Ordine analizza le strategie rossonere in vista di gennaio: dai costi proibitivi fino alle necessità tattiche evidenziate da Ruben Amorim
Il mercato di gennaio del Milan resta uno dei temi più caldi dell’attualità rossonera, soprattutto per quanto riguarda la ricerca di un nuovo innesto nel reparto offensivo. A fare il punto della situazione sulle possibili manovre della dirigenza di via Aldo Rossi è intervenuto Franco Ordine, firma de Il Giornale, che ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com ha ridimensionato con decisione la pista legata a Nicolò Tresoldi, indicando invece un profilo decisamente più funzionale allo scacchiere tattico di Ruben Amorim.
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Il giudizio su Tresoldi e l’apertura per Endrick: «Non ha mai detto no al Milan»
Secondo Ordine, le voci che accostano il centravanti del Club Brugge al Diavolo sono legate più alla ribalta azzurra che a una reale fattibilità economica per la sessione invernale, soprattutto considerando la presenza in rosa di Gonçalo Ramos:
«Mi pare sia più una suggestione legata al fatto che in questo momento ha due canali di collegamento, uno con Mancini e Ranieri per la Nazionale, l’altro con i media che lo vorrebbero in Italia. Ci sono due osservazioni da fare: il Bruges ora ti spara cifre da Mille e una notte, sproporzionate al valore, e non è compatibile col mercato di gennaio del Milan. Prendi uno da 50-60 milioni e farà la riserva di Ramos? La vedo difficile. Credo che con Ramos sia più compatibile Endrick. Roma in vantaggio? Ho letto una dichiarazione dell’agente che ha detto che non ha mai detto no al Milan».
Le mosse per gennaio e le indicazioni tattiche di Amorim
Allargando poi lo sguardo alla strategia complessiva del club milanista, Ordine sottolinea come il Milan sia pronto a recitare un ruolo da assoluto protagonista sul mercato rispetto a molte rivali, seguendo le precise indicazioni arrivate dall’allenatore portoghese per rendere più pericolosa e profonda la manovra:
«Il Milan è una delle poche società, insieme al Napoli, che farà mercato per davvero, le altre sono in attesa di mettere sul bancone la propria merce. Amorim dice che non è il problema Ramos ma che si porta poco la manovra offensiva nell’area altrui. Sviluppando questo, saranno prese decisioni sul mercato. Credo che il Milan voglia rafforzare una rosa che si è dimostrata fragile per i due fronti».