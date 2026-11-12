Mercato Milan, Hutchinson non convince: difficile il riscatto da 40 milioni. Lo scenario per giugno

Hutcinson non avrebbe ancora raggiunto il livello richiesto da Rúben Amorim. Secondo Tuttosport, il club rossonero sarebbe orientato a non esercitare l’opzione d’acquisto prevista per la prossima estate
Il futuro di Omari Hutchinson potrebbe essere lontano dal Milan. L’esterno offensivo, arrivato con aspettative importanti, non sarebbe infatti riuscito finora a convincere pienamente Rúben Amorim, che si aspettava un rendimento differente dal giocatore.
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Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società rossonera starebbe valutando con attenzione la situazione e, allo stato attuale, appare poco probabile che venga esercitata l’opzione d’acquisto fissata a 40 milioni di euro per la prossima estate.
Una cifra importante, che il Milan non sembrerebbe intenzionato a investire senza aver ricevuto garanzie sufficienti sul rendimento e sulla crescita del calciatore. Il club vuole infatti evitare un’operazione economicamente rilevante che potrebbe non garantire il contributo tecnico atteso.
HUTCHINSON, FUTURO IN BILICO: IL MILAN RIFLETTE
La situazione resta dunque da monitorare nei prossimi mesi. Hutchinson avrà ancora tempo per provare a cambiare le valutazioni dello staff tecnico e convincere Amorim a puntare su di lui.
Tuttavia, la posizione della dirigenza sembra delinearsi: 40 milioni di euro rappresentano un investimento significativo e, senza un netto miglioramento delle prestazioni, difficilmente il Milan procederà con il riscatto.
La prossima parte di stagione sarà quindi fondamentale per il futuro dell’esterno. Il giocatore è chiamato a sfruttare le occasioni a disposizione per dimostrare di poter diventare una pedina importante del progetto rossonero.
Per ora, il riscatto resta tutt’altro che scontato.