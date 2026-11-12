Dal ritorno di Athekame fino a Goncalo Inacio: il Milan punta a rinforzare la difesa a gennaio. Ecco i nomi

Il grave infortunio di Matteo Gabbia, gli stop di Chukwueze e Saelemaekers e il passaggio alla difesa a quattro spingono la dirigenza rossonera a programmare due innesti nel reparto arretrato. Tutti i nomi sul taccuino di via Aldo Rossi

La sessione invernale di calciomercato si preannuncia particolarmente intensa e strategica in casa Milan. Oltre alla ricerca di un nuovo attaccante, la priorità assoluta della dirigenza di via Aldo Rossi sarà quella di intervenire con decisione per ristrutturare la difesa a disposizione di Ruben Amorim, puntando a un doppio colpo: un difensore centrale e un terzino destro.

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A rendere inevitabile questo doppio investimento sono state le recenti emergenze fisiche che hanno colpito la rosa — su tutte il grave infortunio di Matteo Gabbia e i lunghi stop di Samuel Chukwueze e Alexis Saelemaekers — unite alla precisa scelta tattica dell’allenatore portoghese di passare stabilmente alla difesa a quattro. Come ricostruito quest’oggi dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, la lista dei profili seguiti dal club è già ricca di nomi.

Il difensore centrale: Gonçalo Inacio in cima alla lista, ma ci sono due alternative

Per rinforzare il cuore della retroguardia, il preferito assoluto resta sempre Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona, un obiettivo che il Milan aveva già provato a inseguire durante la scorsa estate. I contatti tra le parti sono proseguiti anche negli ultimi mesi e il centrale lusitano rimane saldamente in cima alle preferenze rossonere; tuttavia, al momento non c’è ancora una visione comune sulla valutazione economica del cartellino.

Proprio per non farsi trovare impreparati qualora il muro dello Sporting dovesse rivelarsi insormontabile a gennaio, gli uomini mercato milanisti stanno valutando con attenzione anche due piste giovani e interessanti nel panorama europeo:

Ismaelo Ganiou , difensore classe 2005 in forza al Lens .

, difensore classe 2005 in forza al . Massiré Sylla, centrale ventunenne di proprietà dell’Union St. Gilloise.

Caccia al terzino destro: il nodo Athekame e le piste Dalot e Read

Parallelamente al centrale, il Diavolo è alla ricerca di un nuovo padrone per la corsia destra. La prima idea valutata dalla società porta a una soluzione interna: provare a interrompere con sei mesi di anticipo il prestito secco di Zachary Athekame al Lione per riportarlo immediatamente a Milanello. Un’operazione tutt’altro che semplice, considerando che difficilmente il club francese — reduce peraltro da un recente cambio di allenatore — concederà il via libera alla partenza anticipata dello svizzero.

Per questo motivo il Milan si guarda intorno e monitora altri profili di alto livello, pur consapevole che per strapparli ai rispettivi club servirà un esborso economico importante. Tra i nomi più graditi figurano un grande ritorno e un talento emergente:

Diogo Dalot , esterno portoghese del Manchester United , che conosce già molto bene l’ambiente avendo vestito la maglia rossonera nella stagione 2020-2021.

, esterno portoghese del , che conosce già molto bene l’ambiente avendo vestito la maglia rossonera nella stagione 2020-2021. Givairo Read, terzino ventenne del Feyenoord, profilo giovane ma già pronto per palcoscenici importanti.