MN24 – Milan Anguissa, avanti tutta: proseguono i contatti per il colpo a parametro zero a giugno!

I rossoneri lavorano in anticipo per rinforzare il centrocampo: proseguono i dialoghi con gli agenti di Anguissa, mentre il rinnovo con il Napoli appare sempre più lontano
Il Milan non perde di vista André-Frank Zambo Anguissa e continua a lavorare per provare a portarlo a Milanello. Il centrocampista camerunese del Napoli rappresenta un profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza rossonera, che starebbe valutando concretamente la possibilità di assicurarselo in vista della prossima stagione.
Secondo quanto riferito da MilanNews24, i contatti con gli agenti del giocatore stanno proseguendo. L’obiettivo del Diavolo sarebbe quello di costruire le condizioni per un trasferimento a parametro zero nel giugno 2027, sfruttando la situazione contrattuale del centrocampista.
La strada che porta al rinnovo con il Napoli appare infatti praticamente impossibile e questo scenario potrebbe favorire le ambizioni del club rossonero. Anguissa garantirebbe esperienza, fisicità, qualità negli inserimenti e una conoscenza approfondita del campionato italiano: caratteristiche che lo rendono un rinforzo particolarmente interessante.
Resta invece molto complicata l’ipotesi di un trasferimento già nella sessione invernale di gennaio. Il Napoli difficilmente agevolerebbe la partenza di un giocatore importante a stagione in corso.
Tuttavia, il Milan non avrebbe intenzione di lasciare nulla di intentato: qualora dovesse aprirsi anche un piccolo spiraglio per anticipare l’operazione, i rossoneri sarebbero pronti a provarci.
La priorità resta giugno, ma i contatti proseguono.