Pastore esalta il Milan dopo la vittoria sul Genoa: «Porta a casa risultati pesanti. Ramos? Nei due gol c’è il suo zampino»

Pastore esalta il Milan dopo la vittoria sul Genoa. Le parole del giornalista a Cronache di Spogliatoio in merito alla crescita dei rossoneri e in difesa dell’attaccante portoghese

Il Milan continua il proprio percorso di crescita e la vittoria ottenuta contro il Genoa ha confermato alcune delle caratteristiche che stanno accompagnando la squadra di Ruben Amorim. Tra gli aspetti più interessanti c’è la capacità dei rossoneri di trasformare il pressing in occasioni da gol, un elemento sottolineato da Giuseppe Pastore ai microfoni di Cronache di Spogliatoio.

Il giornalista ha inoltre difeso il rendimento di Gonçalo Ramos, evidenziando il contributo dell’attaccante portoghese anche al di là dei gol segnati. Una lettura che si inserisce nel dibattito sulle prestazioni della punta e sulla sua importanza nel sistema di Amorim.

IL PRESSING DEL MILAN – «La cosa migliore del Milan, non solo contro il Genoa ma anche contro l’Inter e il Bologna, è la continua riuscita di pressioni che portano al gol. Situazioni che nascono da un pressing coordinato, una fase difensiva che è notoriamente difficile da registrare in così poco tempo».

IL CONTRIBUTO DI RAMOS – «Una lancia va spezzata a favore di Ramos: nei due gol di Genova c’è il suo zampino, non solo per l’assist in occasione della seconda rete, ma anche per il movimento intelligente che fa sul primo gol, portando via l’uomo e indicando lo spazio a Rabiot. È una giocata bellissima da vedere per un allenatore, soprattutto considerando che non segna su azione dalla seconda giornata e ciononostante porta a casa risultati pesanti».

LA ROSA ROSSONERA – «È chiaro che si è visto anche a Genova come il Milan abbia otto titolari affidabili; agli altri, Amorim ci si rivolge quando ci si arrabbia».

IL BILANCIO SU AMORIM – «Tolto questo, siamo a 24 punti con una squadra che fatica a reggere il triplo impegno, come vediamo regolarmente. Se pensiamo a un allenatore che non parla ancora perfettamente la lingua e che non conosce e apprezza a fondo tutti i giocatori della rosa, è indubbiamente un ottimo inizio per il Milan dal punto di vista della classifica. Il gioco sta migliorando, anche se resta il tema della profondità della rosa, che d’altronde Cardinale ha già annunciato di voler sistemare, come si rinforzeranno la Juventus e il Napoli a gennaio. Certamente le squadre più attardate non staranno a guardare. Però avere un buon margine di vantaggio sul quarto posto – detto che l’avversario in questo momento non è la Juventus o il Napoli, e che si può sempre sperare in un calo della Lazio, anche se non è detto che avvenga – mette senza dubbio di buon umore il mondo Milan. L’allenatore si sta comportando benissimo sotto tanti punti di vista e non potrà che migliorare».

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Il bilancio di Pastore sul Milan resta quindi positivo: la squadra ha trovato una precisa identità nel pressing e sta ottenendo risultati importanti, mentre il principale margine di miglioramento riguarda la profondità della rosa. Il lavoro di Amorim, secondo il giornalista di Cronache di Spogliatoio, sta procedendo nella direzione giusta e può crescere ulteriormente con il consolidamento del gruppo e i possibili interventi sul mercato.