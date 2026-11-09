Basta farsi influenzare dal fantacalcio nei giudizi su Gonçalo Ramos! 

Anche dopo l’assist per Pulisic contro il Genoa, arrivano critiche a Gonçalo Ramos! E se l’attaccante scontasse il peso del fantacalcio?

Negli ultimi anni sempre più al centro delle discussioni social, con pagine ampiamente dedicate a consigli e giudizi, il fantacalcio è entrato al centro della vita di qualsiasi appassionato di calcio, anche attraverso gli investimenti della stessa Lega Serie A che ha attualmente acquisito il 51% delle quote, tanto da pubblicare live, nel corso dei match, i voti dei pagellisti durante le dirette delle varie partite.

Un crescendo di interesse che ha toccato inevitabilmente anche la percezione di alcuni giocatori da parte dell’utenza generale del gioco, portando un interesse diffuso per i singoli di più squadre del campionato e affiancandolo a quella che è forse la moda videoludica del momento legata ad FC, anch’essa ormai parte centrale del marketing della Serie A, influenzando anche la scelta dei migliori giocatori del mese o della stagione attraverso votazioni aperte alla community.

Insomma, due giochi a sé stanti, che però condizionano il giudizio del tifoso, arrivato a criticare e bersagliare qualunque giocatore al di fuori dell’aspetto tecnico e tattico della partita. Dalle critiche sulla velocità di gioco toccata in campo a quelle legate all’aspetto statistico, in cui un singolo giocatore – vedi Gonçalo Ramos – viene criticato per il quantitativo di gol e assist, escludendolo da quella che è la prestazione generale nel corso dei 90 minuti.

Il caso Gonçalo Ramos è l’emblema della sua influenza

Ramos, in questo particolare esempio legato ai rossoneri, rientra perfettamente nei canoni di gioco richiesti da Amorim. Lo stesso allenatore del Milan ha infatti più volte confermato che non è il suo contributo al gol a interessare la squadra, ma il fatto che arrivi il gol, seppur con altri elementi della rosa, aiutati proprio dal lavoro dell’attaccante portoghese.

E anche contro il Genoa, qualche critica è arrivata all’attaccante. In particolare per il mancato tiro nell’azione che ha portato al 2-0 del Milan, seppur un assist sia arrivato a referto da parte del portoghese. Con intelligenza tattica, Ramos preferisce servire il compagno – Pulisic – meglio piazzato per una conclusione a rete, senza pensare alla spasmodica ricerca del gol.

Sempre Ramos è stato protagonista invisibile nell’azione dell’1-0 che ha portato al gol di Cisse. La sua sola presenza in area, e il movimento ad essa legato, ha portato il compagno a ritrovarsi libero di calciare sulla palla di Rabiot: un movimento sottovalutato ma utile nell’economia della gara, che però non sarà mai lodato dalle statistiche, quanto più da un commento non sempre legato alle sue prestazioni.

Nel calcio moderno la punta non è più solo una punta ed è sempre più raro vedere un numero 9 esclusivamente d’area di rigore. Certo, l’aspettativa è che l’attaccante sia il principale punto di riferimento realizzativo di una squadra, ma questo fa sempre da contorno a quello che è lo stile di gioco dell’intero undici richiesto dall’allenatore.

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Un giocatore va oltre i numeri

Insomma, è arrivato il momento di distinguere le prestazioni di un giocatore in campo dall’influenza ludica: un peso consistente che arriva a condizionare anche gli aspetti psicologici di un calciatore.

Non è stato raro in passato vedere un giocatore bloccare i social o i commenti per evitare giudizi negativi e visioni condizionate da aspetti secondari e legati puramente all’interesse del tifoso, senza mai analizzare appieno la prestazione sul campo del singolo.