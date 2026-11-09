Gattuso primo a 29 con la Lazio, non tocca il record dei 31 punti: ci era riuscito il Milan di Pioli!

Gattuso ha toccato quota 29 punti con la Lazio in undici giornate di Serie A, restano cinque le squadre ad aver fatto 31 su 33 disponibili, tra queste anche il Milan

È la vera rivelazione di questa prima parte di stagione. La sorpresa Lazio guidata da Gennaro Gattuso si gode la pausa di novembre dall’alto del primo posto in classifica, a coronamento di un avvio di campionato ben al di sopra delle aspettative. Il pareggio rimediato ieri al Maradona contro il Napoli ha frenato la corsa della capolista, che si “ferma” così a quota 29 punti in undici giornate.

Un bottino di assoluto rispetto che conferma la solidità e la maturità del gruppo biancoceleste, anche se il rallentamento in terra partenopea impedisce a Gattuso di agganciare la ristrettissima élite della storia della Serie A. Restano infatti soltanto cinque le squadre capaci di conquistare ben 31 punti (su 33 disponibili) nelle prime undici uscite di campionato. Tra queste c’è anche il Milan guidato da mister Pioli!

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Un club esclusivo che evoca ricordi indelebili per il nostro calcio. La prima fu la Roma di Rudi Garcia nel 2013/2014 con la famosa striscia di dieci vittorie consecutive, seguita dal Napoli dei record di Maurizio Sarri nel 2017/2018 e dalla spietata Juventus di Massimiliano Allegri nel 2018/2019. L’impresa è stata poi ripetuta simultaneamente nel 2021/2022 dal Napoli di Luciano Spalletti e dal Milan di Stefano Pioli, con i rossoneri che avrebbero poi coronato quella cavalcata trionfale vincendo lo Scudetto a fine stagione.

Anche senza aver sfondato il muro dei 31 punti, la Lazio arriva alla sosta da regina indiscussa del torneo. Il lavoro di Gattuso sta trasmettendo grinta, identità e continuità a un ambiente entusiasta. La strada verso gli obiettivi finali è ancora lunga, ma la base posta in queste prime undici uscite autorizza il popolo biancoceleste a guardare al futuro con grandi ambizioni.