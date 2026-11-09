Classifica Milan, Amorim fa 24 dopo 11 giornate: batte Allegri, Fonseca e non solo. Nell’anno dello Scudetto erano un po’ di più

Classifica Milan a confronto con le stagioni passate dopo 11 giornate di campionato, un risultato niente male per Amorim!

Con il primo scampolo di stagione mandato in archivio, è tempo di bilanci in casa Milan. Dopo le prime undici giornate di Serie A, la gestione targata Ruben Amorim sta restituendo certezze e numeri importanti al popolo rossonero. I 24 punti conquistati finora collocano la squadra in una posizione d’élite, confermando un trend in netta crescita rispetto alle ultime stagioni.

Il confronto con il recente passato fotografato a questo punto del campionato parla chiaro. L’anno scorso, sotto la guida di Massimiliano Allegri, il Milan si era fermato a quota 22 punti nelle prime undici uscite, mentre nella travagliata annata 2024/2025 gestita da Paulo Fonseca il bottino recitava appena 17 punti, segnando uno dei punti più bassi del quinquennio.

Per trovare una partenza migliore dell’attuale bisogna riavvolgere il nastro all’era di Stefano Pioli. Se nel 2023/2024 il Milan aveva collezionato 22 punti e nel 2022/2023 toccava quota 26, le vette inarrivabili restano quelle dei campionati 2020/2021 (27 punti) e soprattutto 2021/2022. Nell’anno dello Scudetto, infatti, la banda di Pioli accumulò l’impressionante cifra di 31 punti su 33 disponibili nelle prime undici uscite, ponendo le basi per la conquista del tricolore.

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Infine, la quota 24 di Amorim acquista un valore ancora maggiore se paragonata all’inizio da incubo della stagione 2019/2020: all’epoca, nel passaggio di testimone tra Marco Giampaolo e lo stesso Pioli, i rossoneri avevano incamerato la miseria di 13 punti.

Oggi la rotta appare decisamente ritrovata. Il lavoro del tecnico portoghese sta dando frutti concreti, riportando il Milan a viaggiare su medie d’alta classifica con la determinazione di chi vuole lottare fino in fondo.