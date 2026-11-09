Cardinale: «La squadra ha mostrato grinta, determinazione e alla voglia di vincere. Avanti così. Sono d’accordo con le parole di Ruben»

Cardinale a La Gazzetta dello Sport ha lasciato le sue impressioni sulla vittoria del Milan ottenuta contro il Genoa al Ferraris

Tra le pieghe di una stagione a due facce, il Milan ritrova il sorriso e scaccia i fantasmi europei grazie a tre punti pesantissimi conquistati contro il Genoa. Una vittoria fondamentale non solo per la classifica di Serie A, che rivede il Diavolo agganciare il quarto posto e accorciare sulla vetta, ma anche per riportare serenità all’ambiente alla vigilia della sosta per le Nazionali.

A tracciare la rotta, a centinaia di chilometri di distanza, è stato il proprietario di RedBird, Gerry Cardinale. Collegato dagli Stati Uniti, il numero uno rossonero ha vissuto la partita con la consueta tensione per poi lasciarsi andare a una sincera soddisfazione al triplice fischio, dimenticando il passo falso in Europa League contro il Ferencvaros.

«La squadra ha mostrato grinta, determinazione e alla voglia di vincere. Avanti così», ha commentato a La Gazzetta dello Sport. Un messaggio chiaro ai suoi uomini, seguito da una fitta serie di telefonate con i dirigenti e da un colloquio diretto con il tecnico Ruben Amorim. Cardinale ha voluto complimentarsi personalmente con l’allenatore, condividendo appieno la sua disamina del match: «Sono pienamente d’accordo con le osservazioni che Ruben ha fatto nel post partita. Ci sono ancora aspetti su cui continuare a lavorare per mantenere lo stesso livello per tutti i novanta minuti, ma stavolta era davvero importante conquistare i tre punti».

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

L’obiettivo minimo resta la qualificazione alla prossima Champions League, ma il recupero di terreno dalla vetta autorizza la dirigenza a non porsi limiti. «Sono davvero soddisfatto dello spirito che ho visto in ognuno dei nostri giocatori. Da adesso è importante andare avanti su questa strada», ha chiosato Cardinale. Il patron è atteso in Italia per la ripresa del campionato contro il Frosinone, pronto a sostenere da vicino un gruppo che sembra aver ritrovato la giusta fame.