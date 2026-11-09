Marcandalli su Rabiot più rosso che giallo? La moviola de La Gazzetta dello Sport sull’episodio discusso – Milan News 24

Marcandalli su Rabiot è l’episodio che ha fatto tanto discutere ieri in Genoa Milan! I quotidiani si sono schierati sulla questione

La sfida del Ferraris tra Genoa e Milan, terminata 1-2, lascia inevitabilmente dietro di sé una scia di polemiche e discussioni arbitrali. Secondo l’analisi della Gazzetta dello Sport, sono tre gli episodi chiave che hanno segnato la direzione della gara, a cominciare dal primo tempo.

Al 33’ il Genoa vede annullarsi la rete del possibile vantaggio: sugli sviluppi di un’azione offensiva, la sponda di testa di Vitinha premia il movimento di Osmajic, che al momento dell’impatto si trova però in posizione di chiara misurazione irregolare. Il fuoriclasse della moviola conferma la correttezza della decisione della squadra arbitrale.

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La vera grande discussione si accende però a inizio ripresa, precisamente al 50’, quando Marcandalli stende fallosamente Adrien Rabiot lanciato verso la porta. Il Milan reclama a gran voce il cartellino rosso diretto per chiara occasione da gol (DOGSO). L’arbitro opta invece per la sola ammonizione, salvando il difensore ligure: a pesare sulla scelta è stata la distanza dalla porta, un parametro che ha indotto il direttore di gara a propendere per il giallo. Ciononostante, la moviola de La Gazzetta dello Sport evidenzia come l’espulsione sarebbe stata la decisione più corretta, poiché la nuova interpretazione del regolamento tiene conto anche della posizione degli attaccanti in supporto (come l’inserimento di Cissé), fattore che avvalora l’ipotesi della nitida opportunità da rete.

Nel finale, al 90’, le proteste si spostano sull’altra area: Rabiot interviene fallosamente su Baldanzi con una spalla leggera, giudicata insufficiente per assegnare un calcio di rigore ai rossoneri. Decisione corretta: il contatto è veniale.