Rinnovo Cisse, il 2006 è nel mirino della Premier: il Milan è già a lavoro per blindarlo!

Rinnovo Cisse: il Milan lavora per blindare l’attaccante classe 2006 che tanto sta facendo bene specialmente dal punto di vista realizzativo

Il Milan muove i passi decisivi per il futuro del suo gioiello più splendente. La dirigenza rossonera ha infatti avviato la programmazione per il rinnovo di contratto di Alphadjo Cisse, attaccante classe 2006 che in questa stagione sta letteralmente trascinando la formazione giovanile con prestazioni di altissimo livello, fatte di giocate decisive, visione di gioco e un senso del gol fuori dal comune.

Un rendimento straordinario che, inevitabilmente, non è passato inosservato fuori dai confini italiani. Nelle ultime settimane, infatti, gli scout di un paio di club blasonati della Premier League hanno messo gli occhi sul giovane talento, seguendolo da vicino e sondando il terreno in vista della prossima sessione di calciomercato. L’interesse dei club inglesi, noti per la loro forte attrattiva economica e la capacità di pescare nei vivai di mezza Europa, ha fatto scattare l’immediato campanello d’allarme a Milanello.

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Per scongiurare qualsiasi brutta sorpresa e spegnere sul nascere le sirene d’Oltremanica, la società rossonera ha deciso di agire con tempestività. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il “Diavolo” è pronto a blindare il suo gioiellino con un prolungamento contrattuale pluriennale, accompagnato da un meritato adeguamento dell’ingaggio. Un riconoscimento tangibile della crescita esponenziale del ragazzo e della centralità che riveste nel progetto tecnico del club.

Il Milan intende costruire le proprie fortune future blindando i campioni di domani, e la trattativa per Cissè rappresenta un tassello fondamentale di questa strategia. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti per definire gli ultimi dettagli e mettere nero su bianco: la fascia rossonera vuole tenersi stretta il suo piccolo fuoriclasse.