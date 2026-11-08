Pulisic torna Pulisic: quattro gol nelle ultime cinque di campionato. Hai capito, Max?

Pulisic ha trovato finalmente quella continuità di rendimento e di vena realizzativa che tutti i tifosi attendevano

Christian Pulisic ha trovato finalmente quella continuità di rendimento e di vena realizzativa che tutti i tifosi attendevano. Con la marcatura messa a segno nell’ultimo turno, l’esterno statunitense è arrivato a quota 4 gol nelle ultime 5 partite di campionato, confermando una straordinaria efficacia sottoporta che non accenna a diminuire.

Il dato più interessante risiede nella sua posizione in campo: Pulisic sta infatti brillando e incidendo con regolarità pur giocando lontano dal ruolo di punta centrale. Una dote naturale e una duttilità offensiva che, a quanto pare, lo scorso anno non erano state pienamente valorizzate o comprese sotto la gestione tecnica di Massimiliano Allegri, il quale faticava a trovarne la chiave d’impiego ideale salvo nella primissima parte di stagione.

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Oggi, sotto la guida e la visione di Rúben Amorim, il talento ex Chelsea sembra aver definitivamente svoltato, ritrovando lo smalto e la stoffa dei momenti migliori della sua carriera. La cura del tecnico portoghese sta esaltando le sue caratteristiche di inserimento e rapidità, trasformandolo in un’arma tattica imprescindibile per la squadra. La continuità ritrovata dall’americano rappresenta un fattore chiave per le ambizioni stagionali, ribadendo come la valorizzazione dei singoli dipenda soprattutto dalla sintonia con il progetto tecnico della panchina.