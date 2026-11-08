Milan, Krosche può arrivare con un alleato: spunta l’ipotesi Timmo Hardung come nuovo direttore sportivo

Krosche è sempre più vicino al club rossonero per il ruolo di Head of Football. Secondo Florian Plettenberg, potrebbe raggiungerlo anche l’attuale uomo mercato dell’Eintracht Francoforte

Il Milan guarda al futuro e non soltanto al campo. Dopo il successo per 2-1 conquistato a Marassi contro il Genoa, la società rossonera continua a lavorare anche sul fronte dirigenziale, con l’obiettivo di definire al più presto il nuovo assetto dell’area sportiva.

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Il nome in cima alla lista è quello di Markus Krösche, ex dirigente dell’Eintracht Francoforte, destinato a ricoprire il ruolo di Head of Football. Il tedesco ha già rassegnato le proprie dimissioni dal club della Bundesliga e i contatti tra le due società sono proseguiti negli ultimi giorni per trovare un’intesa definitiva.

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Ma Krösche potrebbe non essere l’unico volto nuovo in arrivo dalla Germania. Secondo quanto riferito da Florian Plettenberg, giornalista di Sky DE, esiste infatti una possibilità concreta di vedere al Milan anche Timmo Hardung, attualmente coinvolto nella direzione sportiva dell’Eintracht.

Ecco quanto riportato dal giornalista tedesco:

PAROLE – «Qualora Timmo Hardung non dovesse rimanere all’Eintracht Francoforte in qualità di direttore sportivo, un suo trasferimento all’AC Milan al fianco di Markus Krösche rappresenterebbe un’opzione concreta, come riportato. La priorità attuale dell’AC Milan è quella di raggiungere al più presto un accordo definitivo con Krösche e l’Eintracht».

La priorità del Diavolo resta dunque chiudere l’operazione Krösche, ma l’eventuale arrivo di Hardung potrebbe contribuire a costruire una nuova struttura dirigenziale con competenze ed esperienze maturate in Bundesliga.

Per il Milan si profila quindi una possibile rivoluzione ai vertici dell’area sportiva: i prossimi giorni potrebbero essere decisivi.