MN24 – Genoa Milan, caos al 51′: manca il rosso a Marcandalli, espulsi tre membri dello staff rossonero

Proteste furibonde dopo la decisione di Massa: Rabiot era lanciato verso la porta con Cisse libero al suo fianco. Ammonito il francese, allontanati tre collaboratori di Amorim



Momenti di grandissima tensione durante Genoa-Milan, in particolare al minuto 51 della sfida di Marassi. A scatenare il caos è stata una decisione dell’arbitro Massa, che ha scelto di non espellere Marcandalli dopo un intervento su Adrien Rabiot, lanciato in una situazione potenzialmente molto pericolosa verso la porta avversaria.

Secondo la valutazione del direttore di gara, non si trattava di una chiara occasione da rete, condizione necessaria per procedere con l’espulsione in caso di fallo che interrompe un’opportunità manifesta. Una decisione che ha immediatamente provocato la rabbia della panchina milanista.

Le immagini dell’azione hanno alimentato le proteste rossonere: Rabiot si trovava completamente solo nella metà campo genoana, con Alphadjo Cisse libero di accompagnare l’azione e offrire un’ulteriore soluzione offensiva. Una situazione che, secondo la lettura del Milan, avrebbe dovuto portare al cartellino rosso per il difensore rossoblù.

Il nervosismo è aumentato rapidamente, coinvolgendo sia i giocatori in campo sia i componenti dello staff tecnico. Alla fine, oltre alle proteste, sono arrivati provvedimenti disciplinari pesanti.

Adrien Rabiot è stato ammonito, mentre Massa ha estratto il cartellino rosso nei confronti di tre membri dello staff rossonero: Emanuel Ferro, collaboratore tecnico, Riccardo Negri, addetto alla riabilitazione e biomeccanica, e Stefano Mazzoni, responsabile dell’area medica del club.

Un episodio destinato inevitabilmente a far discutere anche dopo il fischio finale, con il Milan che ha contestato duramente la gestione arbitrale di una situazione potenzialmente decisiva.