Moviola Genoa Milan: tutti gli episodi arbitrali, pioggia di ammonizioni nel finale e nessun rigore

Moviola Genoa Milan, il direttore di gara tiene sotto controllo una partita diventata nervosa nella ripresa: diversi cartellini gialli, ma non emergono episodi da penalty. Il Milan vince 2-1 a Marassi

Il Milan conquista tre punti importanti sul campo del Genoa, imponendosi per 2-1 al termine di una partita che ha visto i rossoneri chiudere il primo tempo sul doppio vantaggio grazie alle reti di Cisse e Pulisic. Nella ripresa, però, la squadra di Amorim ha sofferto il ritorno dei rossoblù, capaci di riaprire la gara all’88’ con Ellertsson.

Dal punto di vista arbitrale, il primo tempo non aveva presentato particolari episodi controversi. Corretti i cartellini gialli mostrati a Musah al 28′ e Diawara al 31′ per i rispettivi interventi fallosi.

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Moviola Genoa Milan: gli episodi del secondo tempo

La ripresa si apre con una partita piuttosto fisica. Al 50′ arrivano due ammonizioni nel giro di pochi istanti: Marcandalli viene sanzionato per un fallo su Rabiot, mentre lo stesso centrocampista francese riceve il cartellino giallo. Al 76′ finisce sul taccuino dell’arbitro anche Christian Pulisic, ammonito dopo un fallo di mano di Gonçalo Ramos segnalato dalla cronaca: in questo caso non è possibile ricostruire con certezza la dinamica del provvedimento.

All’87’ viene ammonito Mario Gila per un intervento falloso su El Shaarawy. Un minuto più tardi arriva il gol del Genoa: Ellertsson trova l’angolino con una conclusione dalla distanza, riaprendo la partita e aumentando la pressione sui rossoneri.

Nel finale il nervosismo cresce ulteriormente. Al 90’+4′ Ehizibue viene ammonito per un fallo su Rabiot. Poco prima, al 90’+3′, viene segnalato un fallo di mano di Ethan Meichtry, senza che dalla cronaca emerga un provvedimento disciplinare.

Non risultano segnalazioni di calci di rigore o episodi da penalty durante la seconda frazione. Al 90’+7′ viene inoltre fischiato un fuorigioco a Ehizibue.

Il bilancio arbitrale

Una partita intensa, con diversi interventi fallosi e numerose ammonizioni soprattutto nella ripresa. Non emergono dalla cronaca episodi da moviola decisivi o errori arbitrali evidenti, ma per una valutazione completa sarebbe necessario visionare le immagini dei singoli interventi.

Il Milan porta comunque a casa una vittoria preziosa: il 2-1 finale premia i rossoneri, anche se il finale di Marassi ha riservato qualche brivido di troppo.