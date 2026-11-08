Napoli Lazio 1-1: Allegri non sa più vincere. I biancocelesti di Gattuso trovano un importante pareggio

Pareggio allo stadio Diego Armando Maradona tra gli azzurri e la capolista biancoceleste guidata da Gattuso: i capitolini volano a quota 29 punti in classifica e mantengono la vetta

Un punto che muove la classifica ma lascia l’amaro in bocca e apre alla contestazione. Nel big match della giornata di Serie A, il Napoli non va oltre l’1-1 casalingo contro la capolista Lazio, confermando le difficoltà di un periodo delicato e subendo la fredda contestazione del proprio pubblico al triplice fischio.

Il match: Frattesi sblocca in contropiede, la replica di McTominay in avvio di ripresa

La partita del Maradona si accende nel corso della prima frazione di gioco. A sbloccare l’equilibrio ci pensa la formazione di Massimiliano Allegri — con l’ex Inter Davide Frattesi, implacabile in contropiede al 28′ a firmare il suo quarto centro stagionale. Un gol che indirizza la sfida e costringe i partenopei a rincorrere.

LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Milan

Il riscatto dei padroni di casa arriva a inizio secondo tempo, precisamente al 48′, quando Scott McTominay capitalizza al massimo un’azione prolungata e insistita orchestrata insieme ai compagni, ristabilendo la parità. Nonostante i tentativi successivi del Napoli per ribaltare completamente il punteggio, la solida organizzazione difensiva della capolista regge l’urto.

La Lazio vola a 29 punti e blinda il primato, fischi al Maradona per gli azzurri

Il triplice fischio sancisce l’1-1 finale: un risultato che premia la concretezza e la solidità della Lazio, capace di salire a 29 punti in classifica e di blindare il primo posto in vista della sosta per le Nazionali, a prescindere dall’esito delle altre gare del turno.

Diverso il clima in casa napoletana: la squadra non ha convinto del tutto e, alla conclusione dell’incontro, dagli spalti del Maradona sono piovuti sonori fischi di disapprovazione da parte dei tifosi, a testimonianza di un malumore che la gestione tecnica di Allegri non è ancora riuscita a dissipare del tutto.