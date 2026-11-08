Pulisic a Dazn: «Oggi è importante vincere. Mi sento molto bene, sono al 100%»

Pulisic, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio di Genoa Milan

Christian Pulisic, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Genoa e Milan, sfida valevole per l’undicesima giornata della Serie A 2026/27, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

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SUL MANCATO APPROCCIO CONTRO IL FERENCVAROS – «Per noi è importante cambiare questa cosa… Si vede che quando giochiamo contro l’Inter o questi avversari giochiamo bene e vinciamo, ma è importante vincere anche oggi. Trovare i tre punti e trovare continuità».

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SULLA SUA FORMA FISICA – «Mi sento molto bene, al 100%. Non voglio dire il miglior Pulisic ma voglio continuare così».