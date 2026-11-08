Mercato Milan, ritorno anticipato di Athekame: l’addio di Fonseca può cambiare tutto. Amorim ha bisogno di rinforzi

Gli infortuni di Chukwueze e Saelemaekers spingono i rossoneri a valutare il rientro dello svizzero Athekame già a gennaio

Il Milan guarda al mercato di gennaio e tra le possibili operazioni in entrata prende sempre più quota un’idea: riportare a Milanello Zachary Athekame con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del prestito al Lione.

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L’emergenza sulle corsie esterne, aggravata dai lunghi stop di Samuel Chukwueze e Alexis Saelemaekers, sta costringendo la dirigenza rossonera a valutare nuove soluzioni. Il passaggio alla difesa a quattro ha inoltre modificato le esigenze tattiche di Ruben Amorim, che ha bisogno di alternative affidabili per garantire maggiore copertura e qualità sulle fasce.

L’operazione, però, non sarebbe priva di ostacoli. Athekame sta vivendo una stagione da protagonista in Francia: con il Lione ha collezionato nove presenze da titolare in Ligue 1, 810 minuti, due gol e tre assist. Numeri che raccontano una crescita importante rispetto alla precedente esperienza in rossonero.

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A cambiare gli scenari potrebbe essere soprattutto l’addio di Paulo Fonseca, che ha lasciato il Lione per trasferirsi allo Sporting Lisbona. Il tecnico portoghese aveva valorizzato sensibilmente il giovane svizzero, ma con una nuova guida tecnica le gerarchie potrebbero essere riscritte. Una situazione che il Milan osserva con attenzione.

Il nodo principale resta economico. Il prestito secco non prevede un diritto di riscatto, ma questo non significa che i rossoneri possano richiamare unilateralmente il giocatore. Servirà trovare un’intesa con il Lione, eventualmente riconoscendo un indennizzo per interrompere anticipatamente l’accordo.

La sensazione è che l’operazione possa convenire a tutte le parti, qualora il nuovo allenatore francese non considerasse Athekame centrale nel proprio progetto. Per Amorim sarebbe un rinforzo già conosciuto, giovane e con margini di crescita.