Musah terzino sinistro a Genova? I pro e contro del possibile clamoroso azzardo di Amorim

Il tecnico portoghese starebbe pensando a una soluzione a sorpresa per affrontare il Genoa: l’americano Musah arretrato sulla corsia mancina

Yunus Musah terzino sinistro. Soltanto a pronunciarlo sembra quasi uno scherzo, eppure potrebbe diventare una delle mosse più sorprendenti di Ruben Amorim per la trasferta del Milan contro il Genoa. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport e rilanciate da diverse testate, il tecnico portoghese avrebbe provato questa soluzione in allenamento, valutandola come una possibile alternativa per affrontare la squadra di Daniele De Rossi. Non si tratta di una scelta definitiva, ma di un’ipotesi che merita certamente una riflessione.

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Partiamo dai possibili vantaggi. Musah è un giocatore dotato di grande atletismo, velocità e forza fisica. Qualità che, almeno sulla carta, potrebbero consentirgli di interpretare il ruolo con caratteristiche differenti rispetto a un terzino tradizionale. La sua capacità di recuperare metri, accompagnare l’azione e aggredire gli spazi potrebbe rivelarsi preziosa soprattutto in una partita nella quale il Milan vuole imporre il proprio ritmo. Inoltre, spostandolo dietro, Amorim avrebbe la possibilità di inserire un elemento offensivo in più, come Cisse, senza rinunciare alla presenza di giocatori di qualità nella zona centrale.

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Ma i contro sono altrettanto evidenti. Musah non nasce terzino e, soprattutto sulla corsia sinistra, potrebbe incontrare difficoltà nella gestione delle distanze, nelle letture difensive e nei movimenti senza palla. Il Genoa non è un avversario da sottovalutare: De Rossi può contare su giocatori capaci di attaccare gli spazi e mettere in difficoltà una retroguardia non perfettamente organizzata. Un errore di posizione o una chiusura in ritardo potrebbero costare caro.

C’è poi una questione fondamentale: l’equilibrio del centrocampo. Togliere Musah dalla mediana significa privare Modric di un prezioso supporto atletico e di un giocatore abituato a coprire tanto campo. Una scelta che potrebbe esporre il Milan alle ripartenze avversarie.

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Il verdetto? L’intuizione di Amorim è coraggiosa e può avere una logica offensiva, ma rischia di trasformarsi in un azzardo eccessivo. Contro il Genoa serviranno equilibrio, attenzione e solidità. Inventarsi un terzino può essere una soluzione d’emergenza, ma non deve diventare un esperimento sulla pelle del Milan.