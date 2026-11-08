MN24 – Cardinale dà forfait a Marassi: il patron si aspetta una reazione immediata dopo il ko europeo

Il numero uno rossonero non sarà presente sugli spalti per Genoa-Milan: la sconfitta contro il Ferencvaros ha lasciato il segno e la dirigenza vuole risposte
Gerry Cardinale non sarà presente oggi allo stadio Marassi per assistere alla sfida tra Genoa e Milan. Il patron rossonero, dunque, non seguirà dalla tribuna l’impegno di campionato della squadra di Ruben Amorim, chiamata a riscattare la deludente prestazione europea contro il Ferencvaros.
Come riportato da MilanNews24, Cardinale aveva già saltato la gara di Europa League contro la formazione ungherese e non sarà quindi al fianco della squadra nemmeno nella trasferta ligure. Una doppia assenza che arriva in un momento particolarmente delicato per l’ambiente milanista.
La delusione dopo il Ferencvaros
La sconfitta europea non è stata affatto digerita dalla proprietà. Il ko contro il Ferencvaros è arrivato pochi giorni dopo la vittoria nel derby e ha evidenziato ancora una volta le difficoltà del Milan nel trovare continuità di rendimento e risultati.
Genoa Milan puoi vederla su DAZN: clicca qui per le offerte del momento
Cardinale vuole comprendere le ragioni di questi continui alti e bassi, tenendo naturalmente in considerazione anche il peso degli infortuni, che hanno limitato le possibilità di rotazione a disposizione di Amorim.
La dirigenza considera infatti fondamentale trovare un equilibrio tra campionato ed Europa League, evitando prestazioni altalenanti che rischiano di compromettere la fiducia della squadra e la serenità dell’ambiente.
Adesso, però, serve una risposta concreta sul campo. La trasferta contro il Genoa rappresenta un banco di prova importante per i rossoneri, chiamati a dimostrare di aver recepito il messaggio dopo la delusione europea.