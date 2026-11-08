MN24 – Cardinale dà forfait a Marassi: il patron si aspetta una reazione immediata dopo il ko europeo

Il numero uno rossonero non sarà presente sugli spalti per Genoa-Milan: la sconfitta contro il Ferencvaros ha lasciato il segno e la dirigenza vuole risposte

Gerry Cardinale non sarà presente oggi allo stadio Marassi per assistere alla sfida tra Genoa e Milan. Il patron rossonero, dunque, non seguirà dalla tribuna l’impegno di campionato della squadra di Ruben Amorim, chiamata a riscattare la deludente prestazione europea contro il Ferencvaros.

Come riportato da MilanNews24, Cardinale aveva già saltato la gara di Europa League contro la formazione ungherese e non sarà quindi al fianco della squadra nemmeno nella trasferta ligure. Una doppia assenza che arriva in un momento particolarmente delicato per l’ambiente milanista.

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La delusione dopo il Ferencvaros

La sconfitta europea non è stata affatto digerita dalla proprietà. Il ko contro il Ferencvaros è arrivato pochi giorni dopo la vittoria nel derby e ha evidenziato ancora una volta le difficoltà del Milan nel trovare continuità di rendimento e risultati.

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Cardinale vuole comprendere le ragioni di questi continui alti e bassi, tenendo naturalmente in considerazione anche il peso degli infortuni, che hanno limitato le possibilità di rotazione a disposizione di Amorim.

La dirigenza considera infatti fondamentale trovare un equilibrio tra campionato ed Europa League, evitando prestazioni altalenanti che rischiano di compromettere la fiducia della squadra e la serenità dell’ambiente.

Adesso, però, serve una risposta concreta sul campo. La trasferta contro il Genoa rappresenta un banco di prova importante per i rossoneri, chiamati a dimostrare di aver recepito il messaggio dopo la delusione europea.