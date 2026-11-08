Genoa Milan streaming LIVE e diretta tv: dove vederla e tutte le info

Genoa Milan, tutto quello che c’è da sapere sulla undicesima giornata della Serie A 2026/27, ecco dove poter seguire il match
Genoa-Milan è uno degli appuntamenti più attesi dell’11ª giornata di Serie A Enilive 2026-2027. La sfida andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris, con Daniele De Rossi e Ruben Amorim pronti a contendersi tre punti importanti per il rispettivo cammino in campionato.
I rossoblù e i rossoneri si affronteranno domenica 8 novembre alle ore 15:00. Ma dove sarà possibile seguire la partita in diretta tv e streaming?
LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan
Genoa-Milan in diretta tv: dove vederla
La partita tra Genoa e Milan sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La piattaforma detiene infatti i diritti televisivi di tutte le dieci partite di ogni giornata della Serie A per la stagione 2026-2027.
Per seguire il match sarà sufficiente accedere all’app DAZN con le proprie credenziali e selezionare l’evento dalla schermata principale.
La gara sarà disponibile anche attraverso il canale DAZN su Sky, per gli abbonati che dispongono del relativo servizio a pagamento.
Ecco tutte le possibilità per guardare la partita in televisione:
- App DAZN sulle Smart TV.
- App DAZN su Sky Q.
- Canale DAZN su Sky, al costo aggiuntivo indicato di 5 euro.
Genoa Milan puoi vederla su DAZN: clicca qui per le offerte del momento
Genoa-Milan, come vederla in streaming
Per chi non potrà seguire la partita davanti alla televisione, sarà possibile guardare Genoa-Milan anche in streaming.
Basterà utilizzare l’app DAZN su smartphone e tablet, oppure collegarsi alla piattaforma tramite PC.
L’appuntamento è dunque fissato per domenica 8 novembre alle ore 15:00: al Ferraris è tutto pronto per una sfida che mette in palio tre punti preziosi per Genoa e Milan.
Anche Milannews24 seguirà la sfida con aggiornamenti e contenuti dedicati prima, durante e dopo la partita, accompagnando i tifosi nel quindicesimo appuntamento stagionale del Milan.