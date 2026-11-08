Genoa Milan streaming LIVE e diretta tv: dove vederla e tutte le info

Genoa Milan, tutto quello che c’è da sapere sulla undicesima giornata della Serie A 2026/27, ecco dove poter seguire il match



Genoa-Milan è uno degli appuntamenti più attesi dell’11ª giornata di Serie A Enilive 2026-2027. La sfida andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris, con Daniele De Rossi e Ruben Amorim pronti a contendersi tre punti importanti per il rispettivo cammino in campionato.

I rossoblù e i rossoneri si affronteranno domenica 8 novembre alle ore 15:00. Ma dove sarà possibile seguire la partita in diretta tv e streaming?

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Genoa-Milan in diretta tv: dove vederla

La partita tra Genoa e Milan sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La piattaforma detiene infatti i diritti televisivi di tutte le dieci partite di ogni giornata della Serie A per la stagione 2026-2027.

Per seguire il match sarà sufficiente accedere all’app DAZN con le proprie credenziali e selezionare l’evento dalla schermata principale.

La gara sarà disponibile anche attraverso il canale DAZN su Sky, per gli abbonati che dispongono del relativo servizio a pagamento.

Ecco tutte le possibilità per guardare la partita in televisione:

App DAZN sulle Smart TV.

sulle Smart TV. App DAZN su Sky Q.

su Sky Q. Canale DAZN su Sky, al costo aggiuntivo indicato di 5 euro.

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Genoa-Milan, come vederla in streaming

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Per chi non potrà seguire la partita davanti alla televisione, sarà possibile guardare Genoa-Milan anche in streaming.

Basterà utilizzare l’app DAZN su smartphone e tablet, oppure collegarsi alla piattaforma tramite PC.

L’appuntamento è dunque fissato per domenica 8 novembre alle ore 15:00: al Ferraris è tutto pronto per una sfida che mette in palio tre punti preziosi per Genoa e Milan.

Anche Milannews24 seguirà la sfida con aggiornamenti e contenuti dedicati prima, durante e dopo la partita, accompagnando i tifosi nel quindicesimo appuntamento stagionale del Milan.