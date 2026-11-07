Genoa Milan, i precedenti al Marassi in totale equilibrio! Curiosità e numeri della sfida

Genoa Milan, i precedenti al Ferraris in totale equilibrio! Curiosità e numeri della sfida che domani si disputerà per l’11a giornata di Serie A

A un giorno dalla sfida tra Genoa e Milan, in programma allo stadio Luigi Ferraris, è tempo di ripercorrere la lunga storia del confronto tra rossoblù e rossoneri. Le due squadre si sono affrontate complessivamente 156 volte, dando vita a una delle sfide più ricorrenti del calcio italiano.

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Il bilancio complessivo sorride al Milan, che ha conquistato 71 vittorie, contro le 37 del Genoa. Sono invece 48 le partite terminate in parità. Un divario che si riduce sensibilmente considerando esclusivamente le gare disputate sul terreno di gioco del Grifone.

Genoa-Milan, equilibrio assoluto al Ferraris

Nei confronti disputati in casa del Genoa, infatti, regna la perfetta parità. Su 78 partite, entrambe le squadre hanno ottenuto 26 vittorie, mentre altre 26 sfide sono terminate in pareggio.

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La tendenza più recente, però, è decisamente favorevole ai rossoneri. Il Milan ha infatti vinto sette degli ultimi otto confronti al Ferraris, pareggiando l’unica gara restante. Un rendimento che conferma le difficoltà incontrate dal Genoa negli ultimi anni contro la formazione milanista davanti al proprio pubblico.

Genoa, l’ultimo successo contro il Milan nel 2019/20

Per ritrovare l’ultima vittoria del Genoa contro il Milan bisogna tornare alla stagione 2019/20. I rossoblù riuscirono a imporsi per 2-1 a San Siro, in una partita disputata a porte chiuse e giocata poco prima dello stop del campionato legato alla pandemia di Covid-19.

Da allora il Milan ha mantenuto un bilancio particolarmente positivo negli scontri diretti, soprattutto nelle trasferte liguri.

Genoa-Milan, l’ultimo precedente

L’ultimo incrocio tra le due formazioni risale invece alla 37ª giornata della scorsa stagione, disputata il 17 maggio. In quell’occasione il Milan si impose con il risultato di 2-1.

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A decidere la sfida furono le reti di Nkunku e Athekame, mentre il Genoa riuscì ad accorciare le distanze con Vasquez. I due marcatori rossoneri non fanno più parte dell’organico a disposizione di Ruben Amorim, essendo entrambi attualmente in prestito.

Il prossimo appuntamento del Ferraris offrirà dunque un nuovo capitolo di una sfida storica, con il Genoa chiamato a interrompere una tradizione recente favorevole al Milan.