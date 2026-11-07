Anche la Roma pensa a Endrick. I giallorossi valutano il brasiliano tra le alternative in attacco, accostato in passato anche al Milan

Il Milan continua a muoversi in vista del mercato invernale con l’obiettivo di regalare a Ruben Amorim un nuovo attaccante da affiancare a Gonçalo Ramos. Tra i nomi già emersi nelle scorse ore c’è quello di Nicolò Tresoldi, ma il brasiliano non sarebbe l’unico profilo preso in considerazione dalla dirigenza rossonera.

Il club di via Aldo Rossi starebbe infatti valutando anche Endrick, giovane attaccante brasiliano classe 2006 attualmente di proprietà del Real Madrid. Un’ipotesi che si aggiunge dunque alla lista dei possibili rinforzi offensivi per gennaio e che testimonia la volontà del Milan di esplorare diverse soluzioni prima di scegliere il profilo su cui puntare.

Milan, Endrick nel mirino per l’attacco

Il profilo del brasiliano viene valutato dal Milan nell’ambito della ricerca di una nuova soluzione offensiva. Il nome di Nicolò Tresoldi era già circolato nelle scorse ore e resta tra le possibilità monitorate dal club rossonero. L’obiettivo dei rossoneri è aggiungere un giocatore capace di offrire alternative a Ramos e aumentare le possibilità a disposizione di Ruben Amorim.

Endrick rappresenterebbe però un’opzione particolarmente interessante da valutare per i rossoneri, ma questo significherà eventualmente confrontarsi con una concorrenza importante.

Roma, Endrick è il grande favorito

Secondo Ceccarini, la Roma sta dando priorità alla ricerca di un giocatore offensivo da impiegare alle spalle della punta, con caratteristiche assimilabili a quelle di un esterno offensivo o di un trequartista.

In questo scenario, Endrick sarebbe il profilo preferito dai giallorossi. Alle sue spalle, il giornalista segnala Kvernadze, Lewelling e Gittens come altre possibilità valutate dalla Roma.

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Milan, concorrenza da battere

La presenza della Roma aggiunge dunque un elemento alla corsa per Endrick. Il Milan dovrà valutare attentamente la situazione e, qualora decidesse di puntare concretamente sul brasiliano, potrebbe essere necessario muoversi con anticipo per evitare di perdere terreno rispetto alla concorrenza.

Al momento si tratta di un profilo monitorato e non di un’operazione definita: non è possibile confermare che Endrick sarà il prossimo rinforzo del Milan. La pista, però, si aggiunge alle alternative che il club rossonero sta prendendo in considerazione per completare l’attacco nella sessione invernale.