L’Eintracht saluta Krösche, l’omaggio al dirigente tedesco prossimo al passaggio al Milan

L’Eintracht saluta Krösche in vista del passaggio al Milan. L’omaggio del club tedesco al dirigente che ha scritto la storia del club

Markus Krösche è sempre più vicino al Milan. L’accordo per il passaggio del dirigente tedesco in rossonero è stato raggiunto e, secondo le informazioni emerse negli ultimi giorni, manca ormai soltanto l’ufficialità. Krösche dovrebbe iniziare la sua nuova esperienza al Milan nei prossimi mesi, con l’orizzonte temporale indicato tra dicembre e gennaio.

Krösche, l’addio all’Eintracht

Il dirigente si appresta così a lasciare l’Eintracht Francoforte dopo più di cinque anni caratterizzati da importanti risultati e da un rapporto particolarmente stretto con il club tedesco. Il percorso di Krösche a Francoforte si è sviluppato tra mercato, valorizzazione dei giocatori e costruzione della rosa, elementi che hanno contribuito a renderlo uno dei profili più apprezzati nel panorama dirigenziale europeo.

A confermare il particolare legame instaurato negli anni è stata anche la modalità con cui l’Eintracht ha deciso di salutarlo. Il club tedesco ha infatti nominato Krösche membro a vita, riconoscendogli un ruolo speciale nella storia recente della società.

Un riconoscimento che arriva al termine di un’esperienza di oltre cinque anni e che precede il nuovo capitolo della carriera del dirigente.

Krösche ora il Milan

Ora l’attenzione è tutta rivolta al Milan, dove Krösche è destinato ad assumere il ruolo di Head of Football. Il suo ingresso nella struttura dirigenziale rossonera dovrebbe avere un peso importante anche in vista delle prossime strategie sportive e del mercato.

L’ufficialità resta dunque l’ultimo passaggio atteso prima dell’inizio della nuova avventura di Krösche a Milano.