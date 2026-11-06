MN24 – Krosche può anticipare l’arrivo in rossonero: operativo a via Aldo Rossi prima di gennaio

Krosche, individuato come nuovo Head of Football del club, potrebbe sbarcare a Milano prima della data prevista del 1° gennaio
Il Milan ha ormai definito la scelta per il nuovo Head of Football. Sarà Markus Krosche, attuale dirigente dell’Eintracht Francoforte ed ex responsabile dell’area sportiva del club tedesco, il profilo individuato dalla società rossonera per ricoprire un ruolo centrale nella nuova organizzazione dirigenziale.
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Per assicurarsi il dirigente, Gerry Cardinale ha autorizzato un investimento di circa 4 milioni di euro, cifra che il Milan dovrà riconoscere all’Eintracht come indennizzo per ottenere il via libera al trasferimento. L’accordo prevede l’ingresso ufficiale di Krosche in rossonero a partire dal 1° gennaio, ma potrebbero esserci novità anche sui tempi.
Secondo quanto risulta alla redazione di Milannews24, infatti, il dirigente tedesco potrebbe anticipare il proprio arrivo a Milano, iniziando a lavorare nella sede di via Aldo Rossi prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato.
Una possibilità che permetterebbe alla società di preparare con maggiore anticipo le strategie per gennaio e di coinvolgere direttamente il nuovo responsabile nelle valutazioni sulla rosa.
MILAN, CON KROSCHE ANCHE UN DIRETTORE SPORTIVO?
Resta però da chiarire un altro aspetto importante dell’organigramma rossonero: l’eventuale arrivo di un direttore sportivo.
La nomina di Krosche come Head of Football non esclude infatti la possibilità che il Milan possa inserire un’altra figura dirigenziale dedicata alla gestione sportiva. Sarà da capire quali competenze verranno affidate al tedesco e come verranno distribuite le responsabilità all’interno della nuova struttura.
I prossimi sviluppi potrebbero dunque ridisegnare l’assetto societario del Milan.