Milan, serata da incubo contro il Ferencvaros: dimenticato il derby e gestione del turnover sotto accusa

Milan, la serata da incubo contro il Ferencvaros fa dimenticare il derby. Anche secondo Tuttosport la gestione del turnover è sotto accusa

Il Milan non riesce a dare continuità alla vittoria nel derby e incappa in una nuova serata negativa in Europa League. Il 2-0 subito dal Ferencvaros a San Siro ha riportato a galla i problemi già evidenziati nelle precedenti sconfitte contro Benfica e Bournemouth, alimentando i dubbi sulla profondità della rosa e sulle scelte di Ruben Amorim.

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Milan, turnover ancora sotto accusa

Nella sua analisi, Tuttosport sottolinea come Amorim abbia deciso ancora una volta di preservare diversi titolari. Rispetto al derby sono rimasti fuori Gila, Modric, Moreira, Pulisic e Pavlovic, oltre allo squalificato Maignan.

La scelta, però, non ha prodotto gli stessi risultati visti a Salisburgo. Le seconde linee non hanno risposto alle aspettative e nemmeno l’ingresso dei giocatori più importanti nella ripresa è riuscito a cambiare l’inerzia della partita. Secondo il quotidiano, anche Gila, Rabiot e Modric sono apparsi lontani dai loro livelli abituali.

Milan, terza sconfitta nelle prime quattro gare europee

Il ko contro il Ferencvaros rappresenta un altro passo falso pesante nel percorso europeo. Per la seconda volta nella propria storia, il Milan ha perso tre delle prime quattro partite stagionali in una competizione europea: il precedente risaliva alla Champions League 2021/22.

La qualificazione diretta agli ottavi appare ora molto complicata, mentre i prossimi appuntamenti contro Olympiacos e Sunderland dopo la sosta diventeranno fondamentali per rimanere almeno in corsa per i playoff. A gennaio arriveranno poi le sfide contro Levski Sofia e Ararat-Armenia.

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Bartesaghi e De Winter, l’ammissione dei rossoneri

Al termine della partita, Davide Bartesaghi ha riconosciuto le difficoltà mostrate dalla squadra, individuando soprattutto nell’atteggiamento uno dei problemi principali. Il giovane rossonero ha sottolineato la necessità di reagire e lavorare sugli aspetti mancati contro il Ferencvaros.

Anche Koni De Winter, protagonista negativo in occasione delle due reti degli ungheresi, ha indicato nell’approccio mentale una delle cause della sconfitta. Il difensore ha evidenziato come ogni partita richieda la massima concentrazione e come, senza il giusto approccio, il rischio sia quello di incappare in serate come quella di San Siro.

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Ora il Milan dovrà voltare immediatamente pagina: domenica a Marassi contro il Genoa servirà una reazione per non vanificare quanto costruito con la vittoria nel derby e arrivare alla sosta con maggiore tranquillità.