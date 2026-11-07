Pellegatti ci va giù pesante: «Jashari un paio di lanci e basta. Nulla, il nulla»

Pellegatti sul canale YouTube ha parlato del Milan e si è concentrato su alcune secondo linee andando molto duro nei confronti di Ardon Jashari

La disfatta europea contro il Ferencváros lascia sul Milan una lunga scia di polemiche, delusione e interrogativi. La prestazione offerta dai rossoneri nel match di giovedì sera si è rivelata insufficiente sotto ogni punto di vista, sollevando un’ondata di critiche da parte degli addetti ai lavori e dei tifosi più passionali.

Tra le voci più autorevoli e deluse del panorama rossonero si alza quella di Carlo Pellegatti, che attraverso i microfoni del suo canale YouTube ha analizzato senza filtri la serata storta della squadra. Il noto giornalista non ha cercato alibi, mettendo in evidenza l’inconsistenza sia dei singoli sia della manovra collettiva. Pellegatti si è soffermato in particolare sulla prestazione di alcuni elementi attesi a una prova di riscatto: «Jashari un paio di lanci e basta. Nulla, il nulla».

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L’analisi si fa ancora più cupa quando il discorso si sposta sul rendimento complessivo dell’organico, comprese le seconde linee e le scelte operate durante il calciomercato: «E qualcuno mi dirà adesso sì, ma i due gol sono arrivati quando c’erano anche altri titolari, quindi non si salva nessuno. Non si salva nessuno. Anche una campagna acquisti: qualcuno dirà non si salva neanche la campagna acquisti con giocatori che non sono da Milan. Sì, vero anche questo, però però non è possibile che nessuno di queste alternative abbia saputo giocare una partita decente, dignitosa».

Un j’accuse chiaro che premia anche i meriti degli avversari, capaci di imbrigliare fin da subito ogni folata del Diavolo: «Il Ferencvaros si è subito dimostrato squadra arcigna, collosa, non ti dava un metro». Per il Milan è il momento di un esame di coscienza collettivo: prestazioni di questo tipo rischiano di compromettere la stagione europea.