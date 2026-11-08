Probabili formazioni Genoa Milan, le possibili scelte di De Rossi e Amorim: ci sono ancora dubbi?

Probabili formazioni Genoa Milan – Il match si avvicina, alle ore 15:00 inizia la gara allo Stadio Luigi Ferraris, Amorim avrebbe già fatto le sue scelte

Riflettori puntati sul Marassi per una sfida di campionato che promette scintille e spettacolo. A darsi battaglia saranno il Genoa guidato da Daniele De Rossi e il Milan di Ruben Amorim, in un match cruciale per le ambizioni di classifica delle due compagini. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la marcia d’avvicinamento alla gara vede i rossoneri con le idee particolarmente chiare: in casa Milan, infatti, il tecnico non dovrebbe avere alcun tipo di ballottaggio per undici titolari da mandare in campo.

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I liguri si schierano con il collaudato 3-5-2, affidando le chiavi della porta a Bijlow e la difesa a tre a Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sulle fasce agiscono Ellertsson e El Shaarawy, mentre in mezzo al campo la diga è composta da Baldanzi, Frendrup e Traorè, a supporto del tandem offensivo formato da Colombo e Osmajic.

Risponde il Milan con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali capitan Maignan, protetto da una linea difensiva a quattro composta da Estupinan, Diawara, De Winter e Gila. In mediana spazio alla qualità e alla quantità della coppia formata da Modric e Rabiot. Sulla trequarti agiscono Pulisic, Musah e Moreira, pronti a innescare l’unica punta Ramos.

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Probabili Formazioni

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, Traorè, El Shaarawy; Colombo, Osmajic.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Estupinan, Diawara, De Winter, Gila; Modric, Rabiot; Pulisic, Musah, Moreira; Ramos