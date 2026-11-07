Genoa Milan, Amorim ritrova i titolari dopo la disfatta europea. Per la sfida di campionato tornano i big ad eccezione di Pavlovic non convocato

Dopo la sconfitta interna contro il Ferencvaros in Europa League, il Milan di Ruben Amorim torna subito a concentrarsi sul campionato. I rossoneri saranno impegnati domani alle 15 contro il Genoa al Ferraris, nella sfida valida per l’11ª giornata di Serie A, prima della sosta per le Nazionali.

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Genoa-Milan, le scelte di Amorim

Rispetto alla formazione schierata giovedì in Europa League, Amorim dovrebbe riproporre gran parte dei titolari. Tra i pali tornerà Mike Maignan, assente contro il Ferencvaros per squalifica, mentre in difesa è previsto il rientro dal primo minuto di Mario Gila, al fianco di Koni De Winter. Con Strahinja Pavlovic alle prese con un problema di gastrite, Sankhoun Diawara dovrebbe essere confermato al centro della retroguardia.

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Sulla fascia sinistra resta aperto il ballottaggio tra Pervis Estupinan e Davide Bartesaghi, con il primo al momento favorito. A centrocampo spazio nuovamente a Yunus Musah, Luka Modric e Adrien Rabiot, mentre in avanti dovrebbero tornare Diego Moreira e Christian Pulisic alle spalle di Gonçalo Ramos.

Genoa-Milan, gli assenti

Le assenze continuano comunque a condizionare le scelte del tecnico portoghese. Non saranno disponibili Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze, Filippo Terracciano, Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek e Strahinja Pavlovic.

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Genoa-Milan, la probabile formazione

Milan (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupinan; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, Gonçalo Ramos, Pulisic. All. Ruben Amorim.

Il ballottaggio principale riguarda dunque la corsia mancina, con Estupinan favorito su Bartesaghi. La direzione della gara è stata affidata a Massa, assistito da Alassio e Rossi. Al VAR ci sarà Camplone, con Marini come AVAR.