Genoa Milan e il ricordo di Giroud portiere: momenti che diventano indimenticabili per un’intera tifoseria

Genoa Milan e il ricordo di quella serata del 7 ottobre 2023, una vittoria per 0-1 condita dai minuti finali con Olivier Giroud in versione portiere

Il campionato non dorme mai e oggi, alle ore 15:00, i riflettori sono tutti puntati sul Ferraris, dove la nuova squadra guidata da Rúben Amorim scende in campo per una sfida che promette scintille. Il blasone e la tradizione di un match come Genoa-Milan, tuttavia, attivano immediatamente la macchina dei ricordi, trasportando d’un tratto la memoria collettiva a una data scolpita nella pietra della storia rossonera: il 7 ottobre 2023.

Quella sera a Marassi andò in scena un vero e proprio thriller calcistico. Nel finale di una partita tesa e spigolosa, il portiere Mike Maignan fu espulso per un intervento al limite dell’area. Con i cambi esauriti e il brivido di dover difendere il vantaggio negli ultimi minuti infuocati, accadde l’impensabile: Olivier Giroud decise di indossare i guantoni, infilarsi la maglia da numero uno e blindare la porta del Milan.

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Quei pochi minuti vissuti da estremo difensore bastarono a consacrare il centravanti francese nella leggenda del club. Prima l’uscita coraggiosa tra i piedi di Puscas, poi la parata decisiva all’ultimo respiro che salvò il risultato e mandò in estasi i tifosi. Al triplice fischio, il terreno di gioco si trasformò in un teatro di festa: abbracci liberatori, risate e scambi di battute con mister Stefano Pioli e i compagni di squadra, increduli e felici per un epilogo tanto surreale quanto eroico.

Oggi la squadra di Amorim cerca nuove pagine d’autore su quello stesso prato, consapevole che Marassi sa regalare emozioni forti e indimenticabili.