Milan Primavera show: 5-1 all’Albinoleffe, doppietta per Vincent Ibrahimovic

I rossoneri di mister Renna dominano al Puma House of Football nella decima giornata di campionato: Balentien apre le danze, il figlio di Zlatan firma due reti. A segno anche Anastasio e Zaramella

Grande spettacolo per il Milan Primavera, che conquista una netta vittoria per 5-1 contro l’Albinoleffe al Puma House of Football, nella gara valida per la decima giornata di campionato. Una prestazione convincente per i ragazzi di mister Renna, capaci di indirizzare la partita fin dai primi minuti e di confermare tutta la propria qualità offensiva.

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L’avvio dei rossoneri è praticamente perfetto. Dopo appena cinque minuti è Balentien a sbloccare il risultato con una bella rete, portando subito avanti i padroni di casa. Il Milan non si accontenta e al 10′ trova anche il raddoppio: protagonista Vincent Ibrahimovic, bravo ad approfittare di un errore della difesa avversaria e a firmare il 2-0.

L’Albinoleffe prova a rientrare in partita al 30′, quando Gamba accorcia le distanze, ma la risposta milanista è immediata. Al 36′ è ancora Ibrahimovic a trovare la via del gol, completando la propria doppietta personale e riportando i rossoneri sul doppio vantaggio.

Nella ripresa la squadra di Renna continua a controllare la gara e trova altre due reti. Al 64′ Anastasio firma il poker con un preciso inserimento su cross di Angelicchio, mentre al 68′ Zaramella chiude definitivamente i conti, battendo il portiere avversario a tu per tu.

Finisce 5-1: una vittoria larga e meritata, impreziosita dalla doppietta del figlio di Zlatan Ibrahimovic, sempre più protagonista con la Primavera rossonera.

IL TABELLINO DI MILAN-ALBINOLEFFE 5-1

Marcatori: 5′ Balentien, 10′,36′ Ibrahimovic, 30′ Gamba, 64′ Anastasio, 68′ Zaramella.