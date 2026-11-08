Formazioni ufficiali Genoa Milan: le scelte di De Rossi e Amorim

Formazioni ufficiali Genoa Milan: il tecnico rossonero deve fare i conti con una vera emergenza infortuni, con sette giocatori indisponibili

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Genoa-Milan, partita valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2026/27. Una sfida importante per entrambe le squadre, con i rossoneri chiamati a reagire dopo la deludente prestazione europea contro il Ferencvaros.

Per Ruben Amorim le scelte sono state condizionate dalle numerose assenze. Il tecnico portoghese deve infatti fare i conti con ben sette giocatori infortunati, una situazione che ha inevitabilmente ridotto le alternative a disposizione e complicato la preparazione della trasferta di Genova.

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L’allenatore milanista opta per il 3-4-2-1, con alcune soluzioni particolarmente interessanti. In difesa spazio a Gila, De Winter e Diawara davanti a Maignan, mentre sulle corsie esterne agiranno Musah e Moreira. In mezzo al campo ci saranno due elementi di grande esperienza come Rabiot e Modric.

Sulla trequarti, invece, Amorim punta sulla qualità e sull’imprevedibilità di Pulisic e Cisse, chiamati a supportare l’unica punta Gonçalo Ramos.

Dall’altra parte, il Genoa di Daniele De Rossi si prepara a sfruttare il fattore Marassi per mettere in difficoltà i rossoneri. Le scelte del tecnico rossoblù sono attese a completare il quadro delle formazioni ufficiali.

Di seguito le formazioni e le panchine delle due squadre.

GENOA-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ehizibue, Traorè, Wiafe, Ellertsson; Messias, Vitinha; Osmajić. A disp.: Sommariva, Stolz; Drameh, Mitaj, Otoa, Puczka, Sabelli; A. Amorim, Baldanzi, Meichtry, Sow; Colombo, El Shaarawy, Havel, Venturino. All.: De Rossi.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara; Musah; Rabiot, Modric, Moreira; Pulisic, Cisse; Ramos. A disp.: Torriani, Bouyer, Estupinan, Vladimirov, Terracciano, Bartesaghi, Comotto, Jashari, Hutchinson, Camarda. All. Ruben Amorim.