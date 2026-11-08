Amorim a Dazn: «Dobbiamo essere competitivi. Non dobbiamo commettere gli errori visti con il Ferencvaros»

Amorim, allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio di Genoa Milan

Ruben Amorim, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Genoa e Milan, sfida valevole per l’undicesima giornata della Serie A 2026/27, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

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SULLA PARTITA – «Dobbiamo rispondere a quanto visto nell’ultima partita. Dobbiamo essere competitivi: è quello che voglio vedere oggi. Una squadra che è competitiva. L’abbiamo già dimostrato in stagione: una squadra che può giocare un buon calcio ma dobbiamo essere competitivi».

SUGLI ERRORI COMMESSI CONTRO IL FERENCVAROS – «La cosa più importante è usare quello che non abbiamo fatto nell’ultima partita e farlo oggi. Oggi sappiamo che il Genoa è una squadra solida, molto forte nei primi minuti delle partite. Sono forti nel pressing e nelle transizioni. Se guardate alle ultime partite abbiamo avuto problemi proprio in questi aspetti. Quindi dobbiamo usare quello che non è andato nelle partite scorse per preparare al meglio questo».

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SU MUSAH COME TERZINO – «Il piede destro sulla corsia di sinistra. A volte si tratta solo delle caratteristiche dei giocatori e delle qualità che vogliamo avere. Ci sono tanti aspetti».