Fenomeno Cisse: con il gol al Genoa, l’attaccante del Milan entra nell’élite d’Europa con Yamal. Ecco il dato

I dati certificati da Opta celebrano l’incredibile impatto del classe 2006 rossonero: già 8 reti stagionali in tutte le competizioni per il gioiello del Diavolo

Numeri da predestinato puro, certificati dalla fredda e inesorabile precisione dei numeri di Opta. L’impatto devastante di Alphadjo Cisse con la maglia del Milan in questo avvio della stagione 2026/27 non sta trovando riscontri solo nell’immaginario dei tifosi, ma lo proietta direttamente nell’olimpiade dei più grandi talenti del panorama calcistico internazionale.

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Attraverso i propri canali ufficiali, OptaPaolo ha celebrato il rendimento superlativo del giovane attaccante rossonero, inserendolo in una ristrettissima e prestigiosa élite continentale:

«8 – Alphadjo #Cisse è uno dei soli tre giocatori nati dal 2006 in avanti dei cinque maggiori campionati europei 26/27 ad aver segnato otto o più gol considerando tutte le competizioni, insieme a Lamine Yamal (13) e Paris Brunner (otto). Generazionale.»

In compagnia dei giganti: Yamal, Brunner e l’esplosione di Cisse

Condividere lo stesso score realizzativo con mostri sacri e prospetti valutati a peso d’oro in tutta Europa la dice lunga sulla dimensione del talento sbarcato a Milanello. Con 8 reti messe a segno tra campionato e coppe in questo avvio di stagione, Cisse si colloca immediatamente alle spalle del solo Lamine Yamal (capace di trascinare il Barcellona con 13 centri) e alla pari con Paris Brunner (a quota 8), confermando di possedere doti tecniche e fiuto del gol fuori dal comune per un ragazzo della sua età.