Cisse a Dazn: «Cerco di cogliere sempre le opportunità che mi dà il mister. Segno o non segno, l’importante è vincere»

Cisse, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn poco dopo il fischio finale di Genoa Milan
Alphadjo Cisse, poco dopo la conclusione del match tra Genoa e Milan, sfida valevole per l’undicesima giornata della Serie A 2026/27, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.
SULLA VITTORIA DOPO LA CADUTA CON IL FERENCVAROS – «Dobbiamo capire sempre cosa non va. Siamo venuti qui con l’atteggiamento giusto e portiamo tre punti a casa».
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SUI GOL CHE HA FATTO FINORA – «Cerco di cogliere le opportunità che mi dà il mister. Poi se segno o non segno l’importante è che otteniamo una vittoria».
SULLA CONVOCAZIONE CON L’ITALIA- «Sono molto contento di questa convocazione, voglio mostrare la mia qualità».