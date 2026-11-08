Amorim a Dazn: «Oggi sono orgoglioso della squadra. Bisogna avere il panico per la sconfitta, serve mentalità. Su Goncalo Ramos dico questo»

Amorim, allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn poco dopo il fischio finale di Genoa Milan

Ruben Amorim, poco dopo la conclusione del match tra Genoa e Milan, sfida valevole per l’undicesima giornata della Serie A 2026/27, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

SULLA PRESTAZIONE – «La cosa più importante è essere competitivi. A volte hai modo di giocare molto bene, altre volte devi farlo diversamente. Sono molto orgoglioso della squadra oggi».

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SULLA SQUADRA – «Noi possiamo vincere ogni partita, ma non sento ancora la continuità giusta. Poi dipende da molte cose, se abbiamo tutti i giocatori. Questo ciclo di partite è stato difficile per noi, ma guardiamo al presente e pensiamo giorno dopo giorno».

COSA MANCA PER FARE IL SALTO DI QUALITA’ – «La mentalità. Non ci sono giorni di riposo in club come il Milan. Penso che non si tratti di una questione fisica, ma avere quel panico della sconfitta. Voglio questa sensazione nella mia squadra».

SU GONCALO RAMOS – «Penso che sia difficile per un attaccante quando non segna. Ma lo ripeto: non passiamo troppo tempo nell’area avversaria. Quando lo faremo, Goncalo segnerà tanti gol. Si tratta di un processo, non siamo ancora così dominanti».