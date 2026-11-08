Moreira a Dazn: «Oggi abbiamo mostrato carattere e abbiamo giocato da Milan. Ecco cosa mi chiede mister Amorim»

Moreira, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn poco dopo il fischio finale di Genoa Milan

Diego Moreira, poco dopo la conclusione del match tra Genoa e Milan, sfida valevole per l’undicesima giornata della Serie A 2026/27, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

SUL GOL DI PULISIC – «Penso che Goncalo Ramos avesse passato a me il pallone ma ha segnato Pulisic, va bene lo stesso».

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SULLA VITTORIA – «Noi non passiamo giocare bene e poi giocare male, dobbiamo trovare continuità. Oggi la squadra ha mostrato carattere e abbiamo giocato da Milan».

SUL SUO RUOLO DA ESTERNO – «Il mister mi chiede anche di difendere, perché so farlo ma devo migliorare. Alla fine farò ciò che c’è bisogno di fare per vincere».