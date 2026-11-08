Conferenza stampa Moreira post Genoa Milan: «Dobbiamo continuare così e trovare continuità. Sul mio ruolo dico questo»

Moreira, giocatore rossonero, è intervenuto in conferenza stampa poco dopo il fischio finale di Genoa Milan

Diego Moreira, poco dopo la conclusione del match tra Genoa e Milan, sfida valevole per l’undicesima giornata della Serie A 2026/27, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

SULLA PRESTAZIONE – «La cosa importante è che dobbiamo trovare questa continuità, perché è importante, ma è un processo e dobbiamo continuare a crederci».

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SUL SUO RUOLO – «Penso che il mister mi abbia messo in questa posizione perché sa che posso fare tutta la fascia su e giù, e sì, fa parte del mio gioco: corro molto e penso che questo aiuti la squadra, e devo continuare a farlo perché, sì, se posso aiutare la squadra in questo modo, lo farò ogni volta».